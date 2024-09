– A Moson Megyei Nők Egyesülete 2005-ben az egészségmegőrzést és a megelőzést tűzte ki célul: azóta szervezünk a Karolina Kórházban és a Flesch Központban női és férfi egészségnapokat, immár harmadszorra a Rotary Club Szigetközzel összefogva – hangsúlyozta a megnyitón Ratkay Katalin, a Moson Megyei Nők Egyesülete elnöke, aki szerint összehangolt munkával szervezték meg a hiánypótló rendezvényt.

Megelőzés, felismerés, rehabilitáció

Ratkay Katalin külön felhívta a figyelmet az újdonságokra is: a pár perces, fájdalommentes zöldhályog-szűrésre, az OMSZ ÉletMentő applikáció­jára, melynek letöltésére és beüzemelésére szintén segítséget lehetett kapni. Továbbá a stroke megelőzéséről, felismeréséről, kezeléséről és a rehabilitációról is többet megtudhattunk, a tanácsadás mellett egy rövidfilm jóvoltából is.

Dr. Jenei Júlia Kinga, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgatója kiemelte: immár másodszorra működnek együtt a civil szervezetekkel, a májusi női szűrőnapokat követően.

A szakember szerint sokan hanyagolják az egészségügyi szűréseket, elsősorban a lakosság tájékozatlansága miatt. Sokszor pedig már túl későn fordulunk orvoshoz.

Egészségünk kincs, ha ezt a kincset nem ápoljuk, elvész. Ezért is fontos, hogy eljárjunk a szűrésekre, ahol megtudhatjuk, milyen az egészségi állapotunk, és segítséget is tudnak kérni a szakemberektől, hogy milyen irányba induljanak

– emelte ki a főigazgató, aki külön köszönetet mondott a szervezőknek a befektetett energiáért, hogy Mosonmagyaróvár és környéke egészségesebb legyen. Az orvos még javasolta, következő alkalomra hozzunk magunkkal minél több barátot, szomszédot.

Giczi Lajos, a Rotary Club Szigetköz elnöke virággal köszönte meg Ratkay Katalin és dr. Antal-Varga Dóra főszervezőknek a munkáját.