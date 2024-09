Az intézmény egykori tanulói természetesen nem tetszésüket fejezik ki az interneten és sajnálják alma materüket. "A Cseri Öregdiák Találkozó meghívója érvényét veszítette. Küzdök a könnyeimmel, fáj minden szó, de nincs tovább. Nem mehetünk be, vége. Örülök, hogy ilyen sokan és ilyen sokszor jöttetek hívó szavamra. Nagy ölelés mindenkinek. Jó volt feleleveníteni a diák éveket. Bíztatok mindenkit hogy az osztálytalálkozókat ezután is tartsátok, de csak is külső helyszíneken. Nincsenek szavak arra, ami történt, de a cseri szív továbbra is dobog"-tette közzé a hagyományos találkozó szervezője.

Csermajor területén most ukrán menekültek is állomásoznak. Amint szerkesztőségünk bővebb információhoz jut, tudatjuk olvasóinkkal.

Emlékek az iskoláról: