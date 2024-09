A tragédia után sok pénz gyűlt össze a családnak nyitott számlán - számolt be Herold Ádám polgármester. A barátok pedig egész nyáron jöttek „csak úgy”. Ki sütit, ki ruhát, ki egy meleg pillantást és jó tanácsot hozott. Hoz most is. „Tudom én is, hogy ilyen helyzetben nincs jó kérdés és nincs jó válasz - ismeri be Tamás. - Ha megkérdezik, hogy vagyok, mindig mást tudnék válaszolni. A gyerekeken is látom, hogy hol könnyebb, hol nehezebb nekik. Fanninak, a legnagyobbnak a legnehezebb. Voltunk kint a temetőben... A kicsik mondták, jönnének ők is. Fanni az utolsó pillanatban visszafordult, neki nagyon fáj. S nekem is, de én igyekszem nem mutatni.”

Csend ül a szobára, kint a gyerekek játszanak, de előbb Fanni, majd Lilla is bejön, valamit megéreztek szokás szerint. Figyelnek az apukájukra, s minden pillanatban ragaszkodó szeretettel követelik Tamást is maguknak. „Apu, folyik az orrom” - lép be a kicsibe Csilla, naná, hogy nem maradhat ki ő sem. Tamás nem volt a kórházban azóta, ahogy mondja, nincs még ereje azon is rágódni, „miért kellett, hogy így legyen”. A zárójelentést felolvasták neki, az utolsó mondattal, hogy „a beteg menthetetlen volt”, minden pillanatban szembesül. Köszöni mindenkinek a segítséget, a munkahelyének is, ahol állandó műszakban dolgozhat a tragédia óta. Éjszakázni már nem tudna, mert a gyerekek mellé kell valaki. „Már főztem is egyszer a lányoknak” - mondja, s persze a lányok hallják ezt a mondatot. Fanni őszintén válaszol arra a kérdésre, hogy ízlett-e apu ebédje. „Nem tudom, mert a zacskós leveseket én eleve nem szeretem...” Márti mosolyogva most biztosan azt mondaná, hogy máskor tegyél bele zöldséget is, Tomi. De még meghallgatja, amint Fanni mondatán végre jóízűen kacag a kicsi családja.