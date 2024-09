A Balfi úti Idősek Otthonában idén is megrendezték a családi napot, ahol idén a piknik tematikát adták a szervezők a rendezvénynek. Nem csak finom ételekkel és frissítőkkel készültek a szociális intézmény munkatársai a családi napra, de a gyerekeknek is készültek ugrálóvárral, csillámtetkóval és hennával is, valamint az ebéd után közös vattacukrozást tartottak. A nyár utolsó napján az idősotthon lakói együtt kapcsolódhattak ki a családtagjaikkal, ahol sok-sok gyermek is megfordult.

A nyári piknik résztvevőit Farkas Ciprián polgármester köszöntötte, de Dóra György önkormányzati képviselő is jelen volt. - Az önkormányzat alapfeladatába tartozik a szociális ellátás biztosítása, de a célunk, hogy az a közösség, aki igénybe veszi az ellátásokat, azok érezzék a törődést - hangsúlyozta a polgármester.