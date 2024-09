Az új tanév kezdetével mintegy 260.000 bécsi diák indul útnak, így a város egyik legfontosabb célja, hogy mindenki biztonságosan érjen be az iskolába. Bécs kerékpárút-fejlesztési programja eddig 142 iskolát kapcsolt rá a városi kerékpárút-hálózatra. Ez a kezdeményezés nemcsak a biztonságos közlekedést, hanem a környezetbarát alternatívák választását is elősegíti. „Ezzel a fejlesztéssel megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy egyre több diák és szülő választhassa a biztonságos és fenntartható közlekedést. Bécs nagy kerékpárút-offenzívájának részeként tömegesen bővítjük a kerékpárút-hálózatot, és évente mintegy 20 kilométernyi új kerékpáros infrastruktúrát hozunk létre annak érdekében, hogy a kerékpározás a mindennapok részévé váljon és, hogy tovább javítsuk városunk életminőségét” - mondta Ulli Sima, Bécs mobilitásért felelős városi tanácsnoka.

A Bécsi Mobilitási Ügynökség emellett ingyenes kerékpáros kurzusokkal és workshopokkal támogatja az általános iskolásokat, hogy már a legkisebbek is játékosan tanulhassák meg a kerékpározás alapjait. Áprilistól novemberig minden hétvégén ingyenes kerékpártréningeket kínálnak négy gyakorlópályán a gyerekek számára. A jövőben a város további iskolák bekapcsolását is tervezi a kerékpárút-hálózatba, és az egyik központi célja az, hogy még több diák és pedagógus kedvét meghozzák a kerékpározáshoz. Ennek érdekében Bécs előző évben mintegy 35 millió eurót fektetett be ebbe a projektbe, és folyamatosan terveznek a városban új fejlesztéseket is ezzel kapcsolatban.