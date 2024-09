Októbertől Szabó Miklós veszi át a Lajta-parti város polgármesteri székét. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség kerekasztalt szervezett, melyen a leendő városvezető lehetőséget kapott terveinek bemutatására, különös tekintettel azokra, melyek az egyesületekre is vonatkoznak. A Civil Házban nagy érdeklődés kísérte a találkozót. A vendéget és az egybegyűlteket Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke köszöntötte, s kiemelte:

fontos a civilek és az önkormányzat jó együttműködése.

– Magam is egy civil szervezet tagjaként, egy összefogás keretében indultam a polgármesteri tisztségért. Nem pártpolitikai, hanem várospolitikai célok vezéreltek – kezdte bemutatkozását a 2006–2010 között már regnáló leendő városvezető.

Hangsúlyozta: szlogenjük, hogy együttműködnek, szóba állnak a várossal, azaz kikérik a városlakók véleményét. Egy közösségi csomagot is terveznek 100 millió forint értékben, melyben a mosonmagyaróváriak különböző, megvalósításra váró programokra, fejlesztésekre szavazhatnának.

– A lakosság véleményét nem tudjuk figyelmen kívül hagyni – tette hozzá Szabó Miklós.

Arról is beszélt, hogy programjuk számos kardinális kérdést foglal magában. Ezek közül az egyik prioritást élvező a Karolina Kórház helyzete.

A jelenlegi helyzet elfogadhatatlan. Nem kergetek illúziókat, hogy a régi állapotok visszaállíthatóak, de az nem elfogadható, hogy sok vizsgálatért Győrbe kell menni. A Karolina Kórház vezetésével leültem tárgyalni a választások után, hogy átbeszéljük, mi az a minimumellátás, amit biztosítani kell. Mindent megteszünk, hogy jobb legyen az ellátás, az országgyűlési képviselőkkel, a győri kórház vezetésével is együttműködve

– fogalmazott Szabó Miklós, aki második témaként a tömegközlekedésre tért ki. Mint mondta, nem volt szerencsés döntés a buszpályaudvar Tesco mellé helyezése. A tanuszoda is állami beruházás, félkész állapotban, ennek sorsát is követik.

Kampányában is megfogalmazta, itt is beszélt egy emelt szintű idősek otthona létrehozásáról. Ugyanis a város lakossága elöregszik, 180–200-an szerepelnek a várólistán. Ideális helyszínnek nevezte a szalézi területét, mely jelenleg magántulajdonban van. Amiben gyorsan tudnak lépni, az például a Móra- és a Hunyadi-iskola utcájának egyirányúsítása, de a további iskolák környékét is vizsgálják. Felülvizsgálják a parkolórendeletet.

Továbbra is számíthatnak ránk, tegyenek javaslatokat, várjuk az ötleteiket

– emelte még ki, megjegyezve, több kérdésre is reagálva, hogy a pályázati alapok visszaállítását tervezik.