Az árhullám csúcsa tegnap elhagyta az országot. Az ütemes apadás miatt Paksig már mindenhol a fokozatok szintje alá csökkent a Duna vízállása. Csütörtökön a Sió-árvízkapunál várhatóan az I. fok, Bajánál és Mohácsnál a II. fok szintje alá süllyed a vízszint. Az alpesi vízgyűjtőkön ugyan hullott még csapadék, de az emiatt elképzelhető vízszintemelkedés a hazai Duna-szakaszon várhatóan sehol sem éri el a fokozatok szintjét – írta közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Az árvízi védekezés lezárulása után most a vízügy legfontosabb feladatának a víz tájba juttatását tekinti. Ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy áradáskor, tehát az árvíz ideje alatt csak korlátozottan és akkor van mód a víz visszatartására, ha már látjuk az árhullám végét. Minden más veszélyeztetné a biztonságot. Amint elindul az apadás, megkezdjük a vízpótlást a Duna mentén is azokon a területeken, amelyek a vízügy rendelkezésére állnak. Ezek az állam tulajdonában és a vízügy kezelésében lévő tározók, holtágak, mellékág-rendszerek, csatornák. Magántulajdonú termőföldeket, telkeket, birtokokat nem áraszthatunk el – írták.

Ehhez igazodva, az árhullám lefelé haladásával több helyen megnyílt már a lehetőségük a vízpótlásra.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén az árvíz alatt valamennyi árvízkaput és torkolati zsilipet lezártak. A Mosoni-Duna torkolati mű zárásának köszönhetően szeptember 14-21. között a víz nem tudott kifolyni a Duna felé, tehát a Rába, a Marcal, a Répce/Rábca, a Lajta és a Mosoni-Duna vize is a Kisalföldön "maradt", töltötte a medreket és a talajt. (A számítások szerint a földbe szivárgó víz mennyisége az érkező vízhozam 30 %-t is elérte!) Kollégáik jelenleg is vizet tartanak vissza a Holt-Marcal medrében és a Rabkerti tóban, valamint fokozatosan emelik a Tatai Öreg-tó vízszintjét is. Lassan növelik a vízpótlórendszerekbe táplált víz mennyiséget a Hanságban, a Szigetközben és a Mosoni-Dunán is.

Hasonlóan a vízpótláson dolgozik a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. A csökkenő árhullám és a javuló vízminőség lehetővé tette, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna lezárását megszüntessék a szakemberek. Jelenleg csaknem csúcskapacitással történik a vízbeeresztés. Ezáltal a főágában és mellékágaiban már elkezdődött, a fokozatos kapacitásemelés révén pedig a kiágazó csatornákon keresztül a Bajáig húzódó Duna-völgyi rendszerben is megindul a vízfrissítés. Ahogy frissül a víz a csatornákban, kezdődik a vízvisszatartás, ebben az esetben a medrekben. A Duna-ág és a kiágazó csatornahálózat feltöltésével a halastavak, illetve az öntözés vízigényét is biztosítani tudják.

A Duna jelenlegi magas vízállása lehetőséget ad a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Tolna vármegyei holtágrendszer vízpótlására, a holtágak vízszintjének emelésére is. Ennek köszönhetően jelentős vízmennyiség érkezik a Dombori szivornyán keresztül a Faddi-Holt-Dunába, a Sió-csatorna irányából a Kutyatanyai zsilipen a Tolnai-Holt-Dunába, a Bölcskei-zsilipen át a Bölcskei-Holt-Dunába, valamint a Karaszi-foki-zsilipen keresztül a Bogyiszlói-Holt-Dunába.

Az árvíz levonulásával egyidőben az Alsó-Duna-vidéki igazgatóságunk is megkezdte a többletvízkészlet hasznosítását, mégpedig a Tassi vízbevezető zsilipen keresztül, a Tasstól Bajáig húzódó, a Kiskunsági-főcsatornához és a Duna-völgyi-főcsatornához tartozó vízrendszerben. Ezáltal 1,2 millió m3 víz került a csatornákba, de a vízpótlást tovább folytatják, mértékét fokozatosan növelik, így a következő egy hétben további 4 millió m3 vizet engednek kollégáink a Dunából a vízfolyásokba. Az apadás lehetővé teszi Baja alatt a Margittai-öblözet vízpótlásának újraindítását is.