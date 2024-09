- A sarródi óvoda 1974 szeptember 14-én kezdte meg működését. Így, napra pontosan az óvoda alapításának ötvenedik évfordulóján tartottunk meg az ünnepségünket, ami szentmisével kezdődött, majd az óvoda falán elhelyezett, az ötvenedik évfordulónak emléket állító tábla megáldásával folytatódott - számolt be az eseményről Papp Gyula, Sarród polgármestere. Hozzátette, ahogy egy ember életében, úgy egy intézmény életében is nagy idő az ötven év. Az elmúlt évtizedek alatt megújult az óvoda épülete, az udvara is megváltozott, és új játszóteret is kialakítottak. De a falakon belül is jelentős változás ment végbe, hiszen számos óvó néni és dadus nevelte, okította azt a több száz gyermeket, akik e falak közül kerültek ki és lettek később sikeres, boldog felnőttek. Sajnos sokan vannak olyanok is, akik ezt az ötven éves évfordulót már nem ünnepelhették együtt velünk.