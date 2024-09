Petr Pavel elnök optimistább hangot ütött meg, mondván: „nyilvánvaló, hogy megtanultuk a leckét az előző válságból”.

Az 1997-es morvaországi árvízkatasztrófa szimbólumává vált Troubky településen eddig nem voltak komolyabb problémák, a Becva egyelőre nem lépett ki a medréből. Az 1997-es árvízben itt kilenc ember halt meg és 150 ház pusztult el.

Ausztriában további jelentős mennyiségű csapadékra számítanak

Ausztriában hétfőn is jelentős mennyiségű csapadékra számítanak, ami várhatóan tovább nehezíti az árvíz sújtotta területek helyzetét - jelentette az osztrák közmédia.

A tűzoltóság reggeli tájékoztatása szerint az éjszaka nyugalmasan telt a vasárnap katasztrófa sújtotta térséggé nyilvánított Alsó-Ausztriában. Ugyanakkor

keddig az előrejelzések szerint még akár négyzetméterenként 60 liter eső is lezúdulhat a tartományra. Tiroltól Kelet-Ausztriáig helyenként még ennél is nagyobb mennyiségű csapadék eshet.

Múlt hét végén több száz bajba jutott ember kért segítséget Alsó-Ausztriában. Vasárnap egy tűzoltó életét vesztette Rust im Tullnerfeld faluban, miközben egy elárasztott pincéből igyekeztek a vizet kiszivattyúzni.

Stephan Pernkopf, Alsó-Ausztria tartomány kormányfőhelyettese elmondta: a gátak megerősítésére koncentrálnak, és sok embert már elővigyázatosságból ideiglenesen kitelepítettek. Kiemelte, hogy az esőzés újra felerősödhet, és emiatt esetleg újabb gátszakadásokra lehet számítani. Hétfő délelőttől kezdődően Alsó-Ausztriában újra emelkedni fog valamennyi folyó vízszintje - figyelmeztetett.

Christoph Firlinger, Hadersdorf am Kamp település tűzoltóságának vezetője elmondta: hajnalban homokzsákokból második védelmi vonalat építettek ki, és hétfőn ismét Black Hawk helikopterek segítenek majd a gátak megerősítésében. Bár az éjjel csökkent a vízszint, hétfőn délután - a csapadék mennyiségének függvényében - újabb tetőzésre kell számítani - mondta.

A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya kora reggel óta újra járható, viszont számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. A tömegközlekedésben is problémákat okozott az időjárás: a Linz és Bécs közötti vasúti pálya nyugati szakaszán nem közlekednek a vonatok.