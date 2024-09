Méltatlan gágogással totyognak arrébb a kacsák amikor jön a traktor a platón emberek és homokzsákok. Gönyűn vasárnap kezdték el a tölteni a zsákokat a lakosok. Hétfőn a folyamatos esőben és a metsző hideg szélben is töretlenül folyik a munka. Délelőtt a település elején lévő házakhoz vitték a homokzsákokat. A kertek végében lévő töltéstől pár métere hullámzik a folyó de van olyan rész is amit már elért a víz. A másik oldalon a belvíz is nehezíti a munkát még traktorral is csak különösen óvatosan haladtak át a víz és sártenger szélén.

Ahogy tegnap már tudósítottunk róla rendkívüli védekezés kezdődött meg az áradás miatt. Major Gábor a település közösségi oldalán is közzétette, hogy akinek lehetősége van segítse a gönyűi védekezést, mert nagy szükség van minden segítő kézre.