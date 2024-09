Csütörtök, 11.46

Áradások miatti lezárások:

A Duna magas vízállása miatt a lezárták a Győr-Moson-Sopron vármegyei 14-es főúton található Vámosszabadi ártéri hidat és ezzel együtt a határátkelőhelyet is. A lezárás érinti a teljes közúti forgalmat, így az autósok Győr-Moson-Sopron vármegyében az M15-ös autóutat, Komárom-Esztergom vármegyében pedig a 13-as főúti Monostori-hidat használhatják kerülőútként.

Pest vármegyében:

A 11-es főúton, Dunabogdány térségében, a 33-as és a 35-ös km között csak a fél útpálya járható.

A 12-es főúton, Nagymaroson is nagy erőkkel folyik a védekezés. A 12-es és a 13-as km között csak egy sáv járható. A főút elejét pedig egy 4 km-es szakaszon ma hajnalban lezárták, a forgalmat észak felé, a 2-es főút irányába terelik.

Az áradás már a 2-es főutat is elérte. Sződliget előtt, a 28-as és a 29-es km között hajnalban félpályás lezárást vezettek be, de 7 órától már teljes az útzár. A javasolt terelőút az M2-es autóút.

A Szentendrei szigeten a Tahitótfalu-Kisoroszi közötti út egy két km-es szakaszát víz borítja. A 13-as és a 15-ös km közötti szakasz van zárva. Kisoroszit jelenleg közúton nem lehet megközelíteni. (1113-as jelű út)

A Budakalász-Metro bekötő út 0-ás és 1-es km között (11118-as jelű út) is teljes az útzár.

A Tahitótfalu- Vác összekötő úton, a 3-as és 4-es km között teljes útzár van. (1114-es jelű út)

A fentieken kívül Pest vármegyében a Duna menti kerékpárutak és komphoz vezető utak nem járhatók, így

- a Vác-Sződliget kerékpárút, az 1-es és az 5-ös km között, (97793-as jelű)

- Szentendre közelében a Budapest-Szentendre EV6 kerékpárút, a 2-es és a 3-as km között,(97812-es jelű)

- és a Megyeri-híd alatti kerékpárút van lezárva. (97767-es jelű út)

- a Vác- Tahitótfalu komphoz vezető út (12303)

- a Szigetújfalu-Ercsi komphoz vezető út (51305)

- a Lórév- Adony komphoz vezető út. (51307)

Nem használható a Dunakeszi-Horányi komphoz vezető út, (12301-es jelű út)

- a Szentendre-Szigetmonostori révhez vezető út, (11308-as jelű út)

- Szigetmonostor-Határcsárdai komphoz vezető út, (11307-es jelű út és a 11306-os jelű út)

- Leányfalu-Pócsmegyeri komphoz vezető út, (11311-es jelű út)

- Dunabogdányi hajóállomáshoz vezető út. (11315-ös jelű út)