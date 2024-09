Mint a vízügy felhívta a figyelmet: a 2002. augusztusi és a 2024. szeptemberi dunai árhullám során az érkező vízhozamok közel azonosak voltak (9200–9300 köbméter másodpercenként), viszont a torkolati műnek köszönhetően a mostani árhullám 130–140 centiméterrel alacsonyabban tetőzött Győr térségében. Ha nincs a véneki kapu, 662 helyett a tetőzés becsült szintje 790 centiméter körül alakult volna. Hétfőn Mosonmagyaróváron köszönetet mondtak azoknak a vízügyeseknek, akik Szolnokról érkeztek se­­gíteni a Lajtához.

Nagybajcsnál a tetőzéshez képest hétfő reggelre már három méterrel csökkent a vízállás, majd az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság délutáni közlése szerint hétfő 18 órától Győrben és Nagybajcsnál megszűnt az árvízvédelmi készültség. A Lajtán is folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően – várhatóan a napokban – megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése, tervezése, közölte a vízügy. Intenzív apadás figyelhető meg a Duna teljes Budapest fölötti szakaszán is. Ezeken a részeken az árhullám levonultával a vízzel nem érintkezett homokzsákok ürítése és elszállítása is megkezdődhetett már. A szennyeződött, vízzel átitatott homokzsákokat azonban csak a II. fokú készültség megszűnése után lehet elbontani.

Megköszönték a segítséget

– A Lajta menti védekezés jelentette igazgatóságunk területén a legnagyobb kihívást, a szükségtározó megnyitása miatt is – vonta le a következtetést Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, aki a mosonmagyaróvári duzzasztóműnél lévő gátőrháznál köszönte meg tegnap a Szolnokról érkezett kollégák munkáját és búcsúztatta el őket. Törőcsik Tamás vezetésével Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből 83 vízügyes érkezett a Lajta mellé segíteni az árvízvédelmi munkálatokat – nyolc napon keresztül tartva a frontot a helyiekkel.

A Lajta menti védekezésben részt vevő szolnoki vízügyes dolgozókat hétfőn délben a mosonmagyaróvári duzzasztóműnél lévő gátőrháznál búcsúztatták el a helyi szakemberek. Fotó: Kerekes István

– Jelenleg II. fokú készültség alatti a vízszint a Lajtán, de a szükségtározó miatt még rendkívüli készültséget tartunk fenn – emelte ki a vízügyi igazgató, hozzátéve, hogy munkájukat a vízügyes kollégák mellett katonák, katasztrófavédők és rengeteg önkéntes is segítette.