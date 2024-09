Az E.ON arra figyelmeztet, hogy hálózatfejlesztés és karbantartás miatt a Dunántúl egyes területein ősszel több tervezett üzemszünetre lehet számítani. Minden érintett ügyfelet előre, postai úton értesítenek a várható munkálatokról, de személyre szóló elektronikus értesítés is kérhető. Az áramszünetek jellemzően 8–16 óra között lesznek. Hozzátették: az üzemszünetek a jelzettnél rövidebbek is lehetnek, és nem kell a hűtő leolvadásától tartani, mert a modern berendezések 16–24 óráig is képesek őrizni a hideget.