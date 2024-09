Héderváron a Kont-fa melletti emlékhely régóta felújításra szorult. Megrepedt a mellvéd, a vakolat jelentős része is hiányzott már. Megdőlt a lépcső melletti támfal, s így a lépcsőt is meg kellett erősíteni. Az emlékhely felújítása mellett a rekreáció fokozására két pihenőhelyet is kialakítottak. Az egyiket a terebélyes Kont-fa mellett, a másikat a Mosoni Duna partján. A 34,7 millió forint pályázati valamint 9 millió forint önkormányzati tőke bevonásával még egy hajóleeresztő sólya, egy mobil színpad és új kamerarendszer megvásárlása és beüzemelése is megvalósult a Területi Operatív Program Turisztikai pályázatának köszönhetően.