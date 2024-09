Ismét megtelt a Hajnaltér rendezvénysátra és környéke a Bánfalváért Baráti Kör szombati, hagyományőrző rendezvényén. Az immár 25 éves egyesület Bánfalva értékeinek, hagyományainak ápolását és megőrzését tűzte célul. A Kisboldogasszony napi búcsú apropóján a tradíciókat ünnepelték felvonulással, koszorúzással, bográcsozással, finom falatokkal, sok zenével és kulturális programokkal. A vendégeket Igrecz Katalin, a Bánfalváért Baráti Kör elnöke köszöntötte.

A fazekakban finom falatok készültek, ami az utolsó cseppig elfogyott.

Fotó: Szalay Károly

Sikere volt a kézművesek és a helyben alkotók kiállítása, de az igazi attrakciók a színpadon történtek. Aki csak tehette - mert nem kellett a bográcsoknál szorgoskodnia -, az követte a hagyományőrző együttesek műsorát. Kópházáról, Ágfalváról és Brennbergbányáról is érkeztek vendégek. Az iskolások és óvodások német és horvát nyelvű műsorral mutatkoztak be, de fellépett a Bánfalvi Kórus és a Testvériség Néptáncegyüttes is.