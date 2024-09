A mosonmagyaróvári mérnökségünkhöz tartozó részeken a fenntartási feladatok között végeztünk a nyár folyamán űrszelvénytisztítási feladatokat is. A minden évben előre meghatározott központi költségvetési forrásainkból az üzemeltetési és fenntartási feladatokat végezhetjük el ezen a szakaszon is, figyelembe véve az anyagi lehetőségeket. Ez alapvetően az előírások szerinti növényzetgondozási és lokális burkolatjavítási munkákat jelenti. Cégünk még 2018-ban vett át az önkormányzatoktól országosan mintegy 1000 kilométernyi kerékpárutat. Így az addig elkészült szakaszokat nem cégünk építtette és tartotta karban. Pont ez volt az átadás lényege is, hogy egységesen lehessen a külterületi szakaszokat üzemeltetni országszerte.