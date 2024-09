Hajnalban megnyitották Hegyeshalomnál a Lajtánál az egyik szükségtározót, mely több mint egymillió köbméter víz befogadására alkalmas. Ettől az áradás ütemének lassulását várták.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő-helyettese, Szegi Attila szerdán kora délután megerősítette:

Figyeljük, hogy mennyi víz érkezik Ausztriából. Már érezhető, hogy az áradás üteme lassult

– emelte ki Szegi Attila. Hangsúlyozta: most a töltéseket is különösen figyelniük kell – még az apadó ágon is, alakulnak-e ki buzgárok, igaz ez a Lajta mellett a Mosoni-Dunára és a Dunára is. Ugyanis ritkán alakul ki ilyen magas vízállás, amikor ilyen nagy a víznyomás. A szakember arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy kerüljék a töltéseket, nem csak azért, mert veszélyes, hanem azért is, mert ezzel akadályozhatják az árvízvédelmi munkálatokat.

Árvay István mosonmagyaróvári polgármesternél is érdeklődtünk. Mint elmondta, jelenleg 269 centi a Lajta vízállása (szerdán délben), tetőzése 300 centiméternél várható. A Kálnoki út mögött homokzsákokkal védekeznek, és számítások szerint ez elég is lesz. Egyébként oda 50 katonát vezényeltek ki, elégséges az élő erő. Ugyanakkor a talajvíz már több helyen gondot jelent, megjelent a pincékben, udvarokon.