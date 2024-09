- Az idei konferenciára kétszázötvenen regisztráltak, két fő témája a pajzsmirigy betegségek diagnosztikája, valamint a tüdőtumor - mondta dr. Hoffer Krisztina, a tudományos program főszervezője. Hozzátette, az elmúlt négy rendezvényt közösen bonyolították prof. dr. Baranyai Tiborral, az ultrahang napok alapítójával, idén viszont már teljes egészében átvette a szervezői feladatokat. A konferencia nyitó programján a tematika ismertetése mellett a szakemberek személyes találkozásának fontosságát említette, valamint bemutatta az új helyszínt, a Hotel Fagust, ahová idén költözött át a rendezvény.

Dr. Hoffer Krisztina a soproni konferencia szervezője.

Fotó: Máthé Daniella

Farkas Ciprián polgármester köszöntőjében azt mondta, büszkeség, amikor egy szakma képviselői Sopronban gyűlnek össze és elviszik a város jó hírét. Figyelmükbe ajánlotta a Múzeumnegyedet, amit nem szabad kihagyni a kulturális programból, valamint feltétlenül meg kell kóstolni a soproni bort, azon belül a kékfrankost - mondta. Dr. Molnár Sándor, a Soproni Gyógyközpont főigazgatója kiemelte, a Soproni Ultrahang Napok Modern Képalkotó Eljárások elnevezésű kongresszus hosszú évek óta nívós rendezvénye a hazai radiológiai szakmának. A radiológia elválaszthatatlan része az orvoslásnak, nélküle nincs megfelelő diagnózis, gyógyítás és a beteg állapotának a követése is ezzel történik. A soproni konferencia folyamatosan követte a szakma elmúlt évtizedekben végbement óriási technikai fejlődését. Baranyai professzor mindig is ügyelt rá, hogy bemutassák és megismertessék a radiológus közösségnek az új technológiákat. A mostani konferencia tematikáját is ennek szellemében állította össze a stafétát átvevő dr. Hoffer Krisztina. A konferencia résztvevőit dr. Kerpel-Fronius Anna, a Magyar Radiológusok Társasága (MRT) alelnöke is köszöntötte.