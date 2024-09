Július a mérések kezdete óta a legmelegebb lett. Egyedül június csúszott le a dobogóról: 5. legmelegebb lett. Nem csoda így, hogy az idei nyár összességében Győr-Moson-Sopronban is a rekordot hozott.

A soproni adatsorban 1871-től holtversenyben a legmelegebb nyár lett a 2019. évivel együtt, a grafikonon pedig jól látszik a dinamikus melegedés – közölte a Kisalfölddel Kiss Márton, a HungaroMet. Zrt. Sopron-Kurucdombi állomásának meteorológusa.



Legmelegebb nyarak Sopronban 1871. óta

A táblázat önmagáért beszél, az első 10 legmelegebb nyárba szinte csak 2000. utáni éveket találunk, a listába csak 1992 és 1952. fért bele. Miközben 1952-től 40 évet kellett várni egy hasonlóan forró nyárra, addig az ezredforduló után egy rekord meleg nyarat 3-5 évente egy újabb, a korábbi rekordot is megdöntő nyár követ. Az évszak átlaghőmérséklet a két másik nagyvárosban még ennél is magasabb lett: 23,2 fok volt Győrben és Mosonmagyaróváron is.

Összességében elmondhatjuk, hogy a vármegyei adatok alapján a mérések kezdete óta a legforróbb nyarunkon vagyunk túl.

Az idei nyár átlaghőmérséklete megyénkben mintegy 3 fokkal haladta meg a sokévi átlagot. A nyári adatokat szemügyre véve néhány jelzőnapot is érdemes megvizsgálni. A 35 foknál melegebb, ún. forró napok száma Sopronban 2, Győrben 7, Mosonmagyaróváron 6 volt.

Az egész nyár egy masszív hőhullám volt

- Győrben és Mosonmagyaróváron augusztus 14.-én mértük a nyári maximumot. Győrben 37,4 fokkal, Mosonmagyaróváron 36,7 fokkal. Sopronban július 10.-én volt a legmelegebb 35,6 fok volt ekkor. A hőségnapok száma, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 fokot Győrben és Mosonmagyaróváron 49 db volt, Sopronban 40. A trópusi éjjelek száma, amikor éjjel sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet Győrben 15, Mosonmagyaróváron 21, Sopronban 17 nap volt közölte a Kisalfölddel Kiss Márton, a HungaroMet. Zrt. Sopron-Kurucdombi állomásának meteorológusa. - Gyakorlatilag az idei nyár június közepétől való berobbanása után szeptember első hetéig egy masszív hőhullámszerűen viselkedett, így ez okozta ezeket a kiemelkedő számokat. A 35 fok feletti napok száma azonban az ország más részeihez képest alacsony volt. Az Alföldön az idei nyáron tapasztalt 36-41 fokos tartós hőséghez képest Győr-Moson-Sopron kimondottan élhető maradt.

Szeptember első hetében is megyeszerte 30-35 fokos maximumokat mértünk, 3.-én Győrben 35,3 fokot, 4.-én Sopronban 34,7 fokot.

Csapadék: átlagnál szárazabb nyár

A nyári csapadék megyénkben jellemzően 150-200 mm között alakult, 150 mm alatti értékek a Mosonmagyaróvár-Csorna-Vág vonal mentén fordultak elő, míg 200 mm feletti érték néhány foltban – a zivatarok szeszélyes területi eloszlásának következtében- pl. Himodon és Fertőrákoson fordult elő. A sokévi átlag 180-245 mm közötti. Az elmúlt nyár tehát az átlagnál kissé szárazabb volt. Június bőséges csapadékot hozott, egyes helyeken az átlagos mennyiség közel kétszerese hullott, a megye nagy részén 100-120 mm közötti összegeket mértünk. Júliusban aztán elzárták a csapokat: a megye keleti részén és a Rábaköz egyes részein az 5 mm-t sem érte el a havi csapadék, de a megye nyugati részén is csak 20-40 mm-t mértek. Augusztus az első 10 napjában csapadékosabb időnek köszönhetően kicsit korrigált: a megye nyugati részén és Rábaközben 45-65 mm esett, de egyes állomások kimaradva a zivatarokból csak 25-35 mm-t mértek. A szeptemberi hőség alatt nem hullott csapadék, így szeptember 7-re megyeszerte porszáraz a talaj: a felső 1 méter réteg nedvessége 23-28 % közötti, a vízhiány 150 mm körüli. A megye területének legnagyobb részét nagyfokú vagy súlyos aszály jellemzi és még így is jóval jobban áll térségünk az Alföldnél, ahol a talajnedvesség több állomáson 10-15 %, mely a boltban kapható liszt nedvességtartalmának megfelelő érték, a vízhiány pedig a 200 mm-t is meghaladja. Ott ez közel fél évnyi átlagos esőmennyiséget jelent! Kiss Márton meteorológus elmondta, hogy a nyár során tapasztalt rendkívüli meleg fokozta a párolgást, a párolgásmérő A-kádban a potenciális párolgás összege az évszakban Sopronban 354,9 mm, Mosonmagyaróváron 383,7 mm-t ért el, ami szokatlanul magasnak számít.

Az évszak napfénytartama műholdas adatok alapján számolva Sopronban 827 óra, Mosonmagyaróváron 896 óra, Győrben 904 óra volt, azaz átlagosan közel 10 óra napsütést élvezhettünk egy átlagos nyári napon.

Győrben harminc fok felett

Az idei nyár volt a legmelegebb Győrben is Berecz Péter amatőr meteorológus adatai szerint. Az átlagos maximum hőmérséklet idén 30.4 fok lett, amely az első a mérések kezdete óta. A második 2017 lett, 29.6 fokkal, a harmadik 2019, 29.6 fokkal. Viszont idén nem voltak kiemelkedően forró napok: nyári nap 33, hőség nap 42, forró nap 6 volt, a töredékei az átlagosnak. A június átlagos maximum hőmérséklete 27.8 fok volt Győrben, ami +1.8 fokkal magasabb, mint a 30 éves átlag, és a hetedik legmelegebb hónap volt. A júliusé 31.5 fok, +3.1°C magasabb mint a 30 éves átlag, és a valaha volt legmelegebb hónap lett, míg az augusztus átlagos maximum hőmérséklete 32.0 fok volt, ami +4.2 fokkal magasabb, mint a 30 éves átlag.

A második legmelegebb augusztus lett, Győrben.

Ami várható a héten

Hétfőn egy csapásra véget ért a szeptemberi hőség, kiadós csapadékkal a hőmérséklet a vasárnapi 30-32 fokról 19-22 fokig esett vissza a szeles időben. Kedden és szerdán csökken a felhőzet, több órás napsütésre és 23-26 fokos nappali hőmérsékletekre számíthatunk. Csütörtökön nyugat felől beborul az ég és ismét kiadós csapadék érkezik, a hőmérséklet tovább csökken. Pénteken és szombaton borult, esős idő várható, erős-, a megye nyugati részén viharos széllel. A hőmérséklet csütörtökön még 19-22 fokig emelkedik, de pénteken és szombaton a megye nyugati részén már 15 fok alatt marad és Győr térségében sem lesz melegebb 17-19 foknál. A csütörtöktől-szombatig lehulló csapadék a mostani számítások szerint további 20-40 mm.