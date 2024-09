Köztiszteletben álló, halála után csaknem negyven évvel is gyakran emlegetett polgárra emlékeztek hétfőn este Kapuváron: Dr. Faragó Sándor polihisztor, múzeumalapító tiszteletére emléktáblát avattak a városháza falán és bemutatták a róla szóló, írásait közreadó kiadványt is. Ünnepi beszédet Áldozó István vármegyei főlevéltáros mondott, a könyvet a néhai múzeumigazgató fia, prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem emeritus rektora ajánlotta az édesapjára emlékezők figyelmébe.

Faragó Sándor tiszteletére avattak emléktáblát Kapuváron. A képen Áldozó István és prof. dr. Faragó Sándor. Fotó: Cs. Kovács Attila

Életútját Áldozó István ismertette: Dr. Faragó Sándor 1924. szeptember 23-án született Kapuváron. Édesapja Faragó Sándor tanító, édesanyja Szabados Mária. Életében tragédiát jelentett, hogy édesapját tizenkét éves korában elveszítette. Az árvasorsra jutott tanítók gyermekeit segítő alapítvány támogatásával a kecskeméti piarista gimnáziumban végezte el középiskolai tanulmányait. Ott megtanulta a görög és a latin nyelvet is. Utóbbi ismeretének később történészként nagy hasznát vette. Érettségi után a pécsi orvostudományi egyetemen tanult tovább. Ám a világháború, majd az ötvenes évek nélkülözései miatt abbahagyta tanulmányait. Pécs mellett, Komlón helyezkedett el, a bányászatban dolgozott. 1956-ban a honvágy hazavitte Kapuvárra. "Ez Kapuvárnak a nagy szerencséje, isteni gondviselés, hogy szülővárosába visszatérhetett, hiszen a kulturális élet fejlődéséhez nagyban hozzájárult"-fogalmazott a szónok.

- Tudományos pályafutása elején elsősorban a régészet dominált. A kapui vár feltárásában, a régi reneszánsz várépület alapjainak a feltárásában vett részt, de a hansági földvár és a babóti feketevár rekonstrukciójánál, régészeti feltárásánál is munkálkodott. Gyűjtéseiről tudományos publikációt is készített. Hogy a babóti és a hansági vár még a tizenharmadik században is ellátta funkcióját, azt Faragó Sándor kutatásaival vált nyilvánvalóvá. Látóköre tágabb környezetére is kiterjedt, Babóton a kelta sírok feltárásánál, vagy Iván térségében a bronzkori vagy még korábbi sírok feltárásában is részt vett és publikálta. Egyénileg is jó képességű régész volt, de csapatban is kiválóan tudott dolgozni. Régészeti munkája mellett ki kell emelni néprajzi munkáját is. Elsősorban a rábaközi népviseleti tárgyak gyűjtéséből vette ki részét, de ezenkívül sokat foglalkozott a tizenkilencedik század második felére jellemző életviszonyok változásával, a paraszti, polgári lét fejlődésével. Harmadik tevékenységi köre a történelemtudomány, elsősorban a helytörténet. Kiemelem azt a területet, melyet az akkori rendszer nem is igazán támogatott, sőt, inkább tiltott. Faragó Sándor az írásbeli források és a tárgyi emlékek gyűjtése mellett az oral history módszeréhez is gyakran nyúlt. Megszólított azokat az embereket, akik megéltek bizonyos eseményeket. Egyik legismertebb gyűjtése 1939-hez köthető, amikor nagyon sok lengyel menekült ékezett az országba és Kapuvár környékén is éltek még, akiket Faragó Sándor megszólított és a hanganyagba gyűjtötte a beszélgetéseket. Faragó Sándor polihisztor volt. Azt a komplex szemléletmódot, amit ő képviselt, napjainkban már nem nagyon lehet megtalálni, hiszen az internet révén az információáramlás sokkal gyorsabb, mint akkoriban volt képtelenség egy tudományágat teljesen átfogni és inkább a specializáció irányába halad a világ. Faragó Sándor viszont komplex szemlélettel rendelkezett. Történészként a középkorral és a kora újkorral éppen úgy tudott foglalkozni, min ahogy otthonosan mozgott a huszadik század történelmében is. Ugyanakkor a régészet és a néprajztudomány is közel állt hozzá, de a művészettörténet területén is letette névjegyét, gondoljunk csak Pátzay Pál alkotásainak elemzésére, publikálására.

Családi kapcsolatunk is van. Nagyapám testvére, Áldozó József festőművész volt és a naiv paraszti festő életútját az 1950-es évek végétől Faragó Sándor irányította és támogatta. Többször is rendezett neki kiállítást és huszonhat festményét a kapuvári múzeum meg is vásárolta. A család nevében itt is köszönöm a segítségét. Faragó Sándor 1985-ben vonult nyugdíjba és sajnos még az év decemberében elhunyt. Nyugdíjasként pedig lett volna lehetősége, hogy kiteljesedjék, sőt, egy szabadabb világban talán a tiltott dokumentumok publikálásával még nagyobb ismertségre tehetett volna szert. Hogy Kapuváron 1959-ben múzeumot hozhattak létre és az országos szinten is engedélyt kapott, azért valósulhatott meg, mert Faragó Sándor itt élt és a régészet, a muzeológia, a néprajz és a művészettörténet területén is letette névjegyét. Kapuvár és környéke is hálával tartozik a jeles történésznek

-fogalmazott Áldozó István.