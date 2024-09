A heves esőzések és áradások miatt kritikus helyzet alakult ki számos ausztriai, csehországi és lengyelországi régióban és településen helyi médiajelentések alapján.

A heves esőzések miatt az alsó-ausztriai St. Pölten és Tulln kerületeket is katasztrófa sújtotta területté nyilvánították vasárnap kora reggel. Szombaton 42 települést és kataszteri közösséget nyilvánítottak katasztrófa sújtotta területté.

Több településen polgári védelmi riasztást rendeltek el.

A települések önállóan indítanak polgári védelmi eljárásokat, ha a lakosságot veszély fenyegeti. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi hatóságok kibővített hatáskörrel és utasítási jogkörrel rendelkeznek.

Több helyen lakosokat kellett kimenteni otthonukból.

Az éjszaka folyamán Amstetten és St. Valentin között szünetelt a vonatközlekedés - közölte az ÖBB az APA hírügynökséggel. Az utazási figyelmeztetést hétfő estig meghosszabbítják.

A következő órákban rendkívül heves esőzésekre lehet számítani, a következő hat órában a középső régióban akár 60 milliméterre, Alsó-Ausztriában pedig akár 40 milliméterre is. "Ez azt jelenti, hogy az egész országban már most is és ezután is hatalmas áradások lesznek" - mondta Stephan Pernkopf kormányzóhelyettes az APA-nak. „Kerüljék a felesleges utazásokat és utakat!” - kérte.

Az elmúlt órák rendkívül intenzív esőzései miatt veszélyes területek alakultak ki, különösen vidéken. Számos út járhatatlan az áradások miatt, különösen a központi régióban, Melk, St. Pölten és Tulln környékeén.