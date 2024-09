Több helyen lakosokat kellett kimenteni otthonukból.

Az éjszaka folyamán Amstetten és St. Valentin között szünetelt a vonatközlekedés - közölte az ÖBB az APA hírügynökséggel. Az utazási figyelmeztetést hétfő estig meghosszabbítják.

A következő órákban rendkívül heves esőzésekre lehet számítani, a következő hat órában a középső régióban akár 60 milliméterre, Alsó-Ausztriában pedig akár 40 milliméterre is. "Ez azt jelenti, hogy az egész országban már most is és ezután is hatalmas áradások lesznek" - mondta Stephan Pernkopf kormányzóhelyettes az APA-nak. „Kerüljék a felesleges utazásokat és utakat!” - kérte.

Az elmúlt órák rendkívül intenzív esőzései miatt veszélyes területek alakultak ki, különösen vidéken. Számos út járhatatlan az áradások miatt, különösen a központi régióban, Melk, St. Pölten és Tulln környékeén.

Az éjszaka folyamán 1159 tűzoltóegységet 2168 járművel 4490 bevetésre hívtak Alsó-Ausztriában.

Burgenlandban a szombat esti és vasárnap reggeli heves vihar számos tűzoltói bevetést tett szükségessé. Bár a heves esőzések miatt pincéket kellett kiszivattyúzni, a bevetések többsége a viharkárokkal kapcsolatos volt - közölte az APA-val a tartományi médiaszolgálat. A bevetések többségét a tartomány északi részén és Közép-Burgenlandban hajtották végre. Szombat este 6 órától vasárnap reggel 6 óráig 111 alkalommal hívták ki a tűzoltókat.

Az előrejelzés szerint mind a csapadék, mind a szél várhatóan enyhülni fog a vasárnap folyamán. Az eső azonban csak kedden fog teljesen megszűnni. Az autóval való utazás továbbra sem ajánlott.

A magas vízállással és árvízzel járó viharok továbbra is sok munkát adnak a csehországi mentőszolgálatoknak is. Különösen a Lengyelországgal határos régiót érinti az ország keleti részén. Vasárnap este Cesky Tesin polgármestere elrendelte több ezer lakos evakuálását a városközpontból, az Odera egyik mellékfolyója, az Olsa ugyanis gátszakadással fenyeget.

A folyónál fekvő Opavában az akut árvízveszély miatt már több ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát. A város legnagyobb panelházas lakótelepe is az érintettek között volt. Krnovban és más városokban is evakuálni kellett embereket.

Az előrejelzések szerint az esőzések legkorábban hétfőig várhatóan nem hagynak alább.