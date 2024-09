Léhner Dezső több cikluson keresztül töltötte be a polgármesteri tisztséget. Azon bakonygyirótiak közé tartozik, akik itt születtek, a szülei is idevalósiak. Vannak azonban, akik Németországból kerültek ide. A törökdúlások után elnéptelenedett falut az Eszterházyak telepítették be Alsó-Ausztriából 1714-ben. Régen az emberek csak svábul beszéltek. A településnek jelenleg 181 lakosa van. A lakók zöme régen a termelőszövetkezetben dolgozott, ma már sokan eljárnak Győrbe, Veszprémbe. 2002 óta a település Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozik. Azóta nagyot változott a falu infrastrukturája. Nagyon jó az autóbusz és a vonat közlekedés. A gyerekek Bakonyszentlászlóra az iskolabusszal járnak óvodába, iskolába.

Több, mint 300 éve telepítették a svábokat a faluba. Emléktáblát avattak az évfordulón – mutatta Léhner Dezső polgármester.

Fotó: Molcsányi Máté

Már csak a szennyvízcsatorna hiányzott

– Az elmúlt 15 év legnagyobb vívmánya számomra, hogy megépül végre a szennyvízcsatorna, az ősszel remélhetőleg át is adják. Pályázaton nyertünk rá támogatást, amihez a lakosság önrésze is kellett. A szennyvízhálózatra mintegy 100 ingatlant kötnek rá. Érdekessége, hogy a falu Győr felőli határában lesz egy saját kis szennyvíztisztító művünk – mondta a polgármester. – Az utóbbi időben sok fiatal, többgyermekes család is költözött a faluba, ezáltal fiatalodunk és nő a település lélekszáma. Bízom benne, hogy a beköltözők felveszik a régi öregek hozzáállását: szeretni kell a falut, széppé tenni, tovább bővíteni. A falu közterei most a csatornaépítés miatt egy kicsit háborús övezetre hasonlítanak, de bízom benne, hogy a munkálatok befejezése után ismét zöldellni és virágozni fog – tette hozzá Léhner Dezső, aki arról is beszélt, hogy a településen az utóbbi években nagyon sok fejlesztés történt.

A kívül-belül felújított orvosi rendelőt korszerű berendezésekkel szerelték fel.

Fotó: Molcsányi Máté

Megújult a falu központja. Megszépült a templom, a parókia, az önkormányzat pedig egy pályázat segítségével felújította a régi iskola épületét, amelyből Hagyományőrző-Közösségi Ház készült. A szomszédos épületben szolgálati lakást alakítottak ki, aminek használatát már csak EON engedély hiánya gátolja. A kultúrház is megújult, megtörtént az akadálymentesítése. Mellette modern külsőt és belsőt kapott az orvosi rendelő, elláttákminden korszerű felszereléssel, napelemes rendszerrel. Itt rendel a gyermek és felnőtt háziorvos is. Az épület melletti játszó- és sporttéren tudják a gyerekek a várakozás idejét eltölteni, illetve a modern sporteszközökön fejleszthetik testüket a fiatalok. A lakosság majdnem harmada idős, az önkormányzat azonban nem hagyja magukra őket. Kiszállítja számukra az ebédet, a falubusszal megoldják a bevásárlásukat, orvosi rendelésekre, kórházba jutásukat.