A szerdai eseményen beszédet mondott Krankovics István, az emlékalapítvány alapítója, kuratóriumi tag, megjelent Horváth Ede lánya, Fehérvári Alfrédné és férje, Fehérvári Alfréd, illetve unokái, Fehérvári Gyöngyi Ingrid és Horváth Borbála, de képviseltette magát a mai modern cég is, Torma János, a Rába Jármű Kft. ügyvezető igazgatója által. Megemlítendő, hogy az avatáson nagyon sok egykori Rába-dolgozó is részt vett, de eljött Bede-Fazekas Csaba, a Győri Nemzeti Színház, és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is.