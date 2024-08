- Az első éjszakát Szikrán (Sieggraben) töltöttük, egy sportcsarnokban. Csütörtökön Urschendorfban, az ottani önkéntestűzoltóság épületében, pénteken pedig Schwarzau im Gebirge egyik lovardájának a padlásán kaptunk szállást. Az út alatt kizökkenünk a hétköznapi kényelmünkből, de ez az áldozat nem zavaró, hozzátartozik a zarándoklat lelkiségéhez. Jön velünk egy kisbusz, abban vannak a hálózsákok, a matracok, az élelem és a víz. A pihenők alkalmával abból töltjük meg a kulacsainkat - tette hozzá dr. Egresits József.

Korosztályilag vegyes a zarándokcsoport, vannak köztük gyerekek és idősebbek is. Velük tart Firtl Mátyás, Sopron és környéke korábbi országgyűlési képviselője is, aki ezidáig háromszor tette meg a 125 kilométeres zarándokutat a kópházi Fekete Madonnától a mariazelli Mária-kegyhelyig. Most pedig harmadszorra vezeti a zarándokokat kísérő kisbuszt.