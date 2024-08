Régóta járok kezelésre a térdem miatt, már a protézisre vártam, amikor is a vizs- gálat előtti nap összeestem itthon. Felhívtam a háziorvosomat, hogy nagy a baj, mert nem érzem a lábaimat

– kezdte lapunknak Szabóné Rasek Zita.Miután a győri kórházban megröntgenezték és CT-n vizsgálták, kiderült, hogy bevérzést találtak a gerince mellett. A 40 perces műtét végül 3 órásra nyúlt. Ezután közölték a rossz hírt: daganat támadta meg a téti asszonyt.

Hiába távolították el Szabóné Rasek Zita gerince körül a tumort, melltől lefelé lebénult, ülni sem tud május óta. Ötven napot töltött a győri kórházban, a kezeléseit azóta is a vármegyei intézményben végzik.

– Az orvosok is azt hitték, ha a daganattól megszabadítanak, javul majd az állapotom, de nem így lett. Két-három napig semmit sem éreztem a lábaimban. Mindennap van némi enyhe javulás, itt-ott mintha kezdene visszatérni beléjük az élet – mondja a téti nagymama, akinél azonban a műtét után áttétet diagnosztizáltak. Kiderült, limfómával, azaz vérrákkal kell megküzdenie.

Zita lánya mutatta meg, hogy az apró kádas fürdőben kerekesszékkel is alig lehet beférni, ezért muszáj akadálymentesíteniük. Fotó: Molcsányi Máté

– Tíz sugárkezelésen már túl vagyok, elkezdtük a kemoterápiát, még három kezelés hátra van. Legközelebb augusztus 26-án megyek, egész jól viselem. A véreredményeim egyre jobbak, bizakodók vagyunk. És az sem kizárt, hogy egyszer újra lábra állok. Kétnaponta jön a gyógytornász hozzám, nagyon szeretem – tette hozzá Zita, akinek három gyermeke és négy unokája segít most édesanyja mellett.

Egyszerre lettünk betegek

– vágott közbe az idős asszony, akinek pont akkor derült ki, hogy mellrákja van, amikor lánya, Zita kórházba került. Együtt mentek sugárkezelésekre a műtétek után, a 80 feletti asszonynak el kellett távolítani az egyik mellét is. Az orvosok szerint gyógyult. – Azt hittem, én fogom ápolni, de most fordítva van – jegyzi meg Szabóné Rasek Zita. – Minket is meglepett, hogy mennyien segítenek, önzetlenül – fűzi hozzá Zita lánya, aki egész nap édesanyja mellett van, hogy mindenben támogassa.

Tényőn jótékonysági családi napot is szerveztek, de kaptak felajánlásként tolókocsit és elektromos kerekesszéket. A támogatásokból vásároltak átemelőt, hogy Zita fiát és férjét tehermentesítsék. A Jóakarat hídja által átadott 400 ezer forintos összeget a család a fürdőszoba átalakítására szánja, hogy mielőbb akadálymentesítsék.