Közel kétszázmilliós, több fejezetet magában foglaló beruházás eredményeként a polgármesteri hivatal is immár kívül-belül korszerű köntösben szolgálja a települést. Vas Gábor polgármesterrel beszélgettünk.

Emelkedik a lélekszám

– A település népszerűnek mondható, a lakosság lélekszáma folyamatosan nő. Sokan választják életterüknek az ország különböző pontjairól is. A állandó lakosság 3600 körüli, az ideiglenesen bejelentkezettekkel együtt mintegy 4 ezer. A következő 10 évben akár ezer fővel is nőhet a lakosság lélekszáma – szögezte le a polgármester.

– Fejlesztéseinknél a lakosság életminőségét javító projektekre fókuszálunk, de figyelnünk kell az infrastrukturális fejlesztésekre is, emellett keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel az általunk kezelt és fenntartott épületeket energetikailag meg tudjuk újítani. A polgármesteri hivatal a múlt század első harmadában épült a kornak megfelelő műszaki tartalommal. Az önkormányzat saját erejéből nem tudta megújítani, az elmúlt évtizedekben egy-egy festésre, ablakcserére volt lehetőségünk. Amikor kiírták az önkormányzati épületek energetikai megújítását célzó pályázatot, eljött az idő a felújításra. A pályázaton 104 millió forintos támogatást nyertünk. Az épületet ebből az összegből nem tudtuk volna teljes egészében felújítani, de szerencsére ebben az időben két Magyar Falu Program támogatást is elnyertünk. Először az első, majd a második szintet is fel tudtuk újítani belülről, így összesen mintegy 200 millió forint hazai és uniós forrásból szépült és korszerűsödött az épület – mondta el a polgármester.

Elszaladt energiaárak

A korszerűtlen fűtésrendszert lecserélték, két korszerű gázkazánt építettek be, kívülről hőszigetelték az épületet, új, modern nyílászárókat szereltek be, szigetelték a födémet. Telepítettek 15 kilowattnyi napelemet, amitől azt várják, hogy az áramfogyasztás a tizedére fog csökkenni. Klímaberendezéseket is szereltek a helyiségekbe, amelyekkel a fűtési szezonon kívül lehet fűteni, de nyáron hűteni is az épületet. A világítást immár korszerű, energiatakarékos izzók szolgáltatják. A felújítás során akadálymentesített bejárat is készült. Az energetikai fejlesztés nagyon fontos volt az önkormányzat gazdálkodása szempontjából is. A korszerűtlen épületek gyakorlatilag fenntarthatatlanokká váltak az elszaladt energiaárak miatt.