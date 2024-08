A kenyér a megélhetés, az otthon jelképe. Nemcsak testünk tápláléka, a lelkünk számára is fontos, szinte mindennap az asztalunkra kerül valamilyen formában. A kenyér érték, elkészítésének nemes hagyományait elhivatott pékségek őrzik, ahogyan teszik ezt Öttevényen a Ferenczi Pékségben is.

Ferenczi Sándor 2000-ben vette át az épületet, amely 1947 óta pékségként üzemel. Kezdetben 80 kilogramm kenyeret sütött harmadmagával, a tradíció szerint helyi alapanyagokból, régi eszközökkel, azt vallja, csak így őrizhetik meg a minőséget. – Ha tehetnénk, még ma is fatüzeléses búbos kemencében sütnénk – fogalmazott.

Máig büszkén őrzi Öttevényen az 1947-ben épült, pirosra festett épület falán Ferenczi Sándor pék és tulajdonos a Kisalföld Kenyere címet. Szerkesztőségünkben 2015-ben rendeztük meg először a helyi pékségek között a versenyt, több mint félezer ajánlás érkezett 49 pékségre, amelyek közül győztesként került ki a Ferenczi „Henczi” névre keresztelt fehér búzakenyere. A névre szóló, gravírozott péklapát most is ott lóg a falon, nekünk is azonnal szemet szúrt belépve az épület ajtaján.

Kisalföld-díj

– Mióta elindítottam a pékséget, azóta állandó létszámmal és emberekkel dolgozunk. Kisebbrészt köthető hozzám ez a siker, az oroszlánrészt azok vállalták, akikkel együtt dolgozom, mindannyian szakképzett pékek, akik évek óta ezzel foglalkoznak – mondta 2015-ben a Kisalföldnek Ferenczi Sándor.

Sok minden azóta sem változott az öttevényi üzemben, adalékanyagok nélküli, kézzel formázott kenyereket sütnek, csakis saját kovásszal, ami sok évtizede adja a termékek lelkét. – Az igazi kenyér szerintem a fával tüzelt kemencében sül, bár ez nagyon felvinné az árát, ennél modernebb technológiát használunk mi is – teszi hozzá a vállalkozó.

Kalmár József sütés előtt megkeni a megformázott tésztákat. Fotó: Csapó Balázs

A régi technológiában hisznek

Mégsem a legmodernebb eszközökre esküszik, még a háború alatt is használt, egykaros dagasztógépben dolgozzák össze a tésztát, amivel ugyan tovább tart, de véletlenül sem cserélné le újabbra. A kész tészta a pékek keze alá kerül, akik elképesztő gyorsasággal csipkedik ki a kellő mennyiséget, majd mérés után dobják a lisztezett deszkára formázni. Ezután kerülnek a régi szakajtókba a már megformázott kenyerek, kelés után pedig kiborítják őket a szalagra, bevágják, és már sülhet is, egyszerre 170 kiló. Negyven percet töltenek a Matadorban a finom egykilósok. A forró, ropogós kenyerek egy részét ezután lekenik, a zsemléket pedig egy külön helyiségbe tolják, ahol hatalmas ventilátor hűti le a bucikat, amitől szépen becserepesednek.