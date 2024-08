De étteremnek is nézték már az egyik ügyfélszolgálatunkat: személyes ügyintézésre érkezett az édesanya a kislányával, majd, amikor rájuk került a sor, a kislány az ablakhoz lépett, és rendelt egy hamburgert. Az édesanya elnézést kért, majd közölte a kicsivel, hogy még nem a gyorsétteremben vannak.

Az ügyfélkapu fogalma külön kategória. Igen széles a tárháza elnevezésének, így volt már csillagkapu, kiskapu, nagykapu, oldalkapu és székelykapu is. A Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálata a Vaskapu utcában van, ezért egy helyi ügyfél ügyfélkapu helyett vaskapu nyitásában kérte az ügyintéző segítségét.

Előfordult olyan is, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelet tájékoztatták, lépjen be az ügyfélkapuján, és azon keresztül el tudja intézni az ügyét. Az adózó erre bejött az ügyfélszolgálatra, és kérte a segítségünket az ügyben, mondván: „azért jöttem be személyesen, mert nekem azt mondták, hogy be kell lépnem az ügyfélkapumra. Hát bejöttem.”