– Szeretem feldobni az egyszerűbb szetteket valamiféle nagyobb megjelenésű kiegészítővel. De egy melegítőben is ki tudom fejezni magam a hétköznapokban. A nagyon kirívó ruhák egy adott eseményre beleférhetnek, bár nem szoktam túlságosan keveset takaró ruhákat hordani. Szeretem a magassarkús, igazi csajos szetteket, így egy estélyiben is szívesen ki próbálnám magam. A sportos múltam miatt pedig vagányabb, kicsit lazább vonalat is megpróbálnék, amit feldobnék egy csinos magassarkúval. Egyre jobban odafigyelek, hogy mihez, milyen ékszert, napszemüveget vegyek fel. Nagyon fel tudja dobni a szettet véleményem szerint egy hangsúlyban lévő ékszersor –fogalmazott Algács Lia.

A soproni Magyar Dórára, és a győri Algács Liára a nyár folyamán portfóliófotózások, ruhapróbák és táncórák várnak. Hamarosan mindketten a fővárosba utaznak, hogy a finálé előtt felkészítő táborban vegyenek részt. A Tündérszépek 2024 döntőjét szeptember végén rendezik majd meg Budapesten.