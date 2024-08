Különleges kapcsolat fűzi össze Enesét, a jórészt magyarok lakta felvidéki Bőst és a székelyföldi Csíkszentmihályt: a magyarországi, szlovákiai és a romániai helyiségek egymás testvértelepülései. A hosszú történet újabb fontos állomásaként előbb pénteken Bősön neveztek el utcákat Eneséről és Csíkszentmihályról, majd szombaton Enesén adták át a Bős és Csíkszentmihály utcákat, ősszel pedig Csíkszentmihályon Enese és Bős teret neveznek el.

Bősön neveztek el utcát Eneséről

Forrás: Bős önkormányzata

- Három évtizedre nyúlik vissza a települések kapcsolata - ismertette a döntés hátterét lapunknak Mesterházy Attila, Enese polgármestere. - 1993-ban vettük fel a kapcsolatot előbb Bőssel, majd Csíkszentmihállyal. A testvértelepülési oklevét aláírására 2002-ben került sor. Sok esemény fűz már össze minket. Emlékezetes volt, amikor 1996-ban, államiságunk ezeregyszázéves évfordulóján a szentmihályiak vezetésével, a bősiekkel közösen jártuk be Székelyföld szép tájait. Székelykaput kaptunk ajándékba, amit 2014-ben állítottunk fel. De rendeztünk közösen ifjúsági találkozót is az évek alatt, ebbe a programba bevontuk ausztriai testvértelepülésünket, St. Stefan/Leoben-t is.