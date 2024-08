Mindent letakarítottak az ünnep előtt a portán az egyesület tagjai. Fotó: Molcsányi Máté

Összefogással készült

– Immár hetedik éve szervezi egyesületünk az augusztus 20-i ünnepséget, csakúgy, mint pár éve az adventi várakozást. Az államalapítás ünnepére azt gondoltuk, jó lenne egy szobor ide az István utcába, a katolikus templom, a közösségi ház mellé. Bíztunk abban, hogy a falu lakói is mellénk állnak az anyagiak megteremtésében, egyúttal kerestük a szobor megalkotóját is. Viski Andrásra esett a választásunk, akinek a szobraival a győri állatkertben is találkozhatunk. Volt egy 2,4 méter hosszú, 70 centiméter átmérőjű, 10 éve száradó tölgyfa, ami arra várt, hogy valaki megfaragja. A művész megbízásunk alapján egy hónap alatt elkészítette az alkotást. Közben mi az anyagiak összegyűjtésén dolgoztunk. Három önkormányzati képviselő a havi járandóságát ajánlotta fel, de adtak pénzt magánszemélyek, és az egyesület az önkormányzati támogatást is erre fordította – sorolta dr. Szabó Antal, miként jött össze a szobor költsége. A tereprendezést, mint mindig, az egyesület tagjai végezték, de a terepmunkában, a térkövezésben helyi vállalkozók is tevékenyen részt vettek. Mondhatjuk, összefogásból született az alkotás.

– Tanulmányoztam a Szent István-ábrázolásokat, de nyilván mindegyik a maga korának művészi elképzelése volt. Próbáltam elképzelni, mit lehet kihozni a tölgyfából, s abból alakult ki a győrújbaráti mű – árulta el a művész.