– A gyepmesteri telepen jelenleg öt kutyát gondozunk. A halászléből befolyó összeget részben állategészségügyi ellátásra fordítjuk, így például szívféreg szűrésre, de kóbor cicák ivartalanítására is. Továbbá a Mancsvár Állatvédő Egyesület kutyapanzióban helyezett el egy mentett állatot, ennek költségeibe is beszállnánk – sorolták a terveket Légrádi Annamária és Balázs, a Szigetközi Állatvédő Liga alapítói, akik több ereklyével is készültek az eseményre, hogy minél több adományt gyűjthessenek.

Balázsékat az ételosztásban a Margaréta és a Majoroki Nyugdíjasklub, továbbá a Mosoni Szépkorúak Klubja segítette lelkesen.