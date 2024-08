Az államalapító ünnep mellett negyedik napja várták a szórakozni vágyókat a mosoni főutcára. A Szent István Napokat nem kímélte az időjárás.

– Mindent megtettünk, hogy a Szent István Napok a hosszú hétvégén a vármegye legnagyobb rendezvénye legyen. Visszatérve a 2019-es hagyományokhoz olyan programokat kínáltunk, amik méltóak az ünnephez – fogalmazott Csiszár Péter főszervező, aki arról is beszélt, hogy igyekeztek a fesztivál alatt is felelős döntéseket hozni, hogy mikor kell leállítani egy programot – így a Made in Hungáriát, vagy mikor folytatódhattak a koncertek a heves eső ellenére. Az előadók mellett a közönség is több esetben bizonyította kitartását.

A harmadik napon mintegy tízezer ember töltötte meg a fesztivál helyszínét, a fellépők közül többen Győr-Moson-Sopron határain túlról is sokakat vonzottak, voltak, akik külön buszokkal utaztak ide. Csiszár Péter hozzátette, hogy gondolkodnak a Made in Hungária újbóli bemutatásán.

Mesterségek utcája