A postások Facebook-csoportjában terjedő hírek többek között zalai, Pest környéki, kelet-magyarországi településeket említenek, mint amelyek július végén lehúzták a rolót, de némi kutatással mi magunk is összeszedtünk még jó pár nevet. Mindenütt az alacsony forgalom és a költségracionalizálási szándék állhat a háttérben. Győr-Moson-Sopronban a lázi posta bezárásáról már írtunk, de több – elsősorban a Pannonhalmi járásban fekvő kisebb – településen szintén attól tartanak, az ő postájuk is veszélybe kerülhet. Most azt szerettük volna megtudni, hogy a cég tervez-e régiónkban újabb bezárást.

Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnökének információi szerint helyes az adat, országosan körülbelül 100 hivatal húzhatta le a rolót. A cég automatikusan felajánlja az érintett dolgozóknak a környező településeken elérhető álláshelyeket, ha vannak ilyenek.

Ez egy folyamat, amit már jelzett a posta, de nap mint nap hoz változást az egyeztetések eredménye

– tette hozzá a Kisalföldnek Tóth Zsuzsanna, aki annyit mondott még, hogy a szakszervezetnek nincs információja arról, mely települések érintettek pontosan. A Magyar Postánál szintén érdeklődtünk, hogy zártak/zárnak-e be újabb postákat Győr-Moson-Sopronban. A vállalat azt közölte, amit korábban: az ügyfélforgalom csökkenése következtében bi­­zonyos helyeken üzemeltetési módot vált, elsősorban a postapartneri együttműködések kialakítását szorgalmazza, vagy lehetőséget teremt a szolgáltatások mobil postával való biztosítására. A postai szolgáltatás tehát továbbra is minden településen biztosított marad.

A Kisalföld információi szerint Szárföldön, Dunakilitin is bezárt augusztus elsejével az állomás. Szárföldön mobil posta jár: mint a helyiek lapunknak elmondták, rövid idő telt még el a bezárás óta, így a szolgáltatás minőségéről nincs tapasztalatuk. Természetesen nem örülnek a változásnak, de nem akadt olyan vállalkozó, aki átvette volna a posta működtetését, és az önkormányzat sem tudta vállalni ezt a feladatot.

Dunakilitin Kovács Andor Tamásné polgármester tájékoztatása szerint egy ABC vállalta a postai szolgáltatást. – A képvi­selő-testület jóváhagyta, mert nem volt más lehetősége. Beleszólásunk nem volt, a Magyar Posta Zrt. minden településen meghirdette ezt a lehetőséget. Nálunk a Retro ABC vette át a szolgáltatást. Fő, hogy helyben maradt, sőt, még szombaton is nyitva van – mondta a faluvezető, aki úgy tudja, teljes szolgáltatást vállalt az üzlet három évre. Cserébe egy alkalmazott minimálbérét fizeti a posta.