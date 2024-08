Soproni a zsűriben

- Minden évben elkészítjük "Magyarország Tortáját", így természetesen idén is. A verseny rendkívül jó kezdeményezés, és nagyszerű reklám a cukrász szakmának. Ilyenkor rólunk beszél mindenki és nagy kíváncsisággal várják az első kóstolási lehetőséget. Mint ahogy az országban mindenhol, nálunk is augusztus 19-től lesz kapható az idei győztes, a Mákvirág. Már túl vagyunk a próbasütésen. Szerintem nagyon finom, és úgy gondolom, a széles közönség tetszését is elnyeri majd, mert különleges és szerethető ízvilágú - mondta Harrer-Abosi Beatrix, a soproni Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda cégvezetője, aki a Magyar Cukrász Ipartestület elnökségi tagjaként ott volt a bírálók között.

Harrer-Abosi Beatrix szerint a Mákvirág elkészítése aprólékos munkát igényel, de a végeredmény miatt megéri a fáradozást. Fotó: Szalay Károly

A soproni cukrász szerint kifejezetten kreatív és szakmai szempontból is igényes volt az idei verseny. A Mákvirág elkészítéséről azt mondta, két napot vesz igénybe, mert pihentetni kell a lágy rétegeket, hogy a különböző textúrák ne keveredjenek. A végeredmény miatt azonban megéri az aprólékos munkát.

- A győztesek között volt már ennél sokkal bonyolultabb torta is, úgyhogy nem kell megijednie annak, aki esetleg majd otthon szeretné elkészíteni. A mi cukrászdánkban saját recept alapján készített süteményeket kínálunk, egyedüli kivétel ez alól az ország tortája. 2016-ban az Őrség zöld aranya nyerte a versenyt és azt annyira kedvelik a vendégeink, hogy azóta is szerepel a választékunkban. Erre a közönségsikerre a Mákvirágnak is megvan minden esélye - tette hozzá Harrer-Abosi Beatrix.

A második helyezett a Fodor Sándor (Habcsók Cukrászda, Budapest) által készített „Rigófütty” torta lett. A harmadik helyen a „Fekete gyöngy” torta, Novák Ádám és Domonkos Noémi (REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged) alkotása végzett.

Az árusító cukrászdák listáját augusztus 17-től megtalálják a www.cukraszat.net oldalon, a lista várhatóan augusztus 19-ig napról napra bővülni fog.