– A legfiatalabb "sós bébink" 3 hónapos, aki nagy tesóval érkezik minden szerdán. Itt kicsik és nagyok egyaránt tudnak játszani a különböző társasjátékokkal, kisautókkal, babakonyhákkal, ameddig az anyukák egy kicsit lazítanak és kibeszélik magukból a problémákat. Ez a közösség sok esetben felér egy terápiával, hiszen az ideérkező szülőknek sokszor elegendő egy jó szó, egy kis bíztatás és megerősítés, hogy nincsenek egyedül. Vállalkozótársammal, Renivel mindketten kisgyermekes édesanyák vagyunk. A Sómalom megnyitásával egy olyan közösségi teret szerettünk volna kialakítani, amely a só jótékony hatásának kiaknázása mellett gyermekprogramokkal telik meg – mesélte az álomról Hidvégi-Vas Éva, a Győribaba portál főszerkesztője.

Jó játszani a sószobában

– Mozgás-, és zenei fejlesztő foglalkozások mellett a Sóba-bébi Baba-Mama klubban a játék közben fejlődik az immunrendszer, emellett a beporlasztott só segít a felső légúti megbetegedések, az asztma és megannyi probléma kezelésében – mondta el Szalai Veronika a Sómalom egyik vezetője.

– A "Sóba-Bébi" Baba-Mama klub remek lehetőség volt ma arra, hogy, több mint 30 kismama és újdonsült anyuka átvegye az ingyenes várandós csomagot, a Győribababoxot. Így ők is betekintést nyerhettek abba, milyen is lesz, ha a baba már kint lesz – árulta el a napról Hidvégi-Vas Éva.

Csupa hasznos holmi a babáknak.

A Győribababoxot lassan 5 éve igényelhetik az anyukák ingyenesen a Győribaba Portáltól. Ez egy Győr specifikus várandós csomag, melyet Győrben és Győr 50 kilométeres vonzáskörzetében élő családok kaphatnak meg. Hogy mitől Győr specifikus? A nagy országos cégek, mint a Hipp Kft. vagy épp MAM Hungária Kft. mellett kisebb győri vagy Győr környéki vállalkozások is helyet kapnak benne, legyen szó babatextil termék készítőről, coachról, vagy épp egy helyi fagyizóról.

A csomagok tartalma változó, ebben a turnusban a legnagyobb sikert LiaaBébé gyönyörű, egyedi mintás, fiús és lányos rugdalózói aratták.

A 6000. Győribababoxot Czine-Dold Szilvia vehette át, aki 3. gyermekét hordja szíve alatt.

Az 5 év alatt már 6000 családhoz jutott el ez a kincseket rejtő csoda csomag. A 6000. Győribababox átadására is a mai napon került sor. Átvevője Czine-Dold Szilvia, aki 3. gyermekét hordja szíve alatt. Szilvia azt is elmondta, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek. Első és második gyermeke születése előtt nem volt még ilyen lehetőség és egyébként is nyomon követi a Győribaba Portál programjait, hiszen az évek alatt rengeteg új program, új szolgáltatás könnyíti meg a várandósok és kisgyermekes családok életét melyet a portál igazán jól összefog. Szilvi pocakban lévő babája a várandós csomag mellett egy Győribabás pelenkatortával is gazdagodott.