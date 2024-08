Széles mosollyal, örömteli kézfogással fogadta dr. Villányi Balázs nefrológus, jelenleg orvosigazgató a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban a Gulyás családot. Ő volt Gulyás Mátyás kezelőorvosa Győrben, most is azonnal a fiatalember hogyléte felől érdeklődött, aki szemmel láthatóan nagyon jól van és édesanyja arcán sem látható aggodalom. - Mátyásnak egy úgynevezett FSGS nevű vesebetegsége van, ami egy örökletes génmutáció talaján kialakult betegség. Mátyás anyai és apai oldalról is a hibás gént örökölte. Az FSGS betegség alapja, hogy a vese membránja kóros mennyiségben ereszti át a fehérjéket, ami az évek során maradandó károsodásához vezet. Mátyásnál az FSGS igazolására kétszer történt veseszövettani vizsgálat, először 9 évesen, majd 16 éves korában - tudtuk meg dr. Villányi Balázstól.

Gulyásné Erika, Gulyás Mátyás és dr. Villányi Balázs. Fotó: Pozsgai Kitti

Győrből Budapestre

Gyakorlatilag az egész gyerekkora erről szólt, azonban a most 30 éves fiatalember életébe egy percre sem költözött be a betegségtudat, pedig izgalmakból nem volt hiány a tavaly decemberi transzplantáció előtt sem.

A jelenlegi adatok szerint hazánkban 1052 fő vár vese transzplantációra.

- Mátyást hosszú éveken át Budapesten gondozták a Gyermekklinikán, Győrbe az utóbbi két évben került át, az akkor már jelentősen beszűkült veseműködés miatt. Tudtuk, hogy előbb-utóbb vagy transzplantációra vagy művese kezelésre lesz szükség. Már az első konzultációk során jelezte édesanyja, hogy donorként felajánlja egyik veséjét. Az ő kivizsgálása mellet, a biztonság okán Mátyást előkészítettük a művese kezelésre, ezért a karján érműtétet hajtottunk végre. Az előre kitűzött transzplantációs műtét előtti hetekben kritikus szintre emelkedtek a méreganyagok Mátyás szervezetében, ezért az alkaron kialakított úgynevezett fistulan keresztül el kellett kezdeni a dialízist. Ennek köszönhetően kielégítő lett az állapot a veseátültető műtétre – emelte ki a kezelőorvos.

Fotóillusztráció az átültetésről.

Vese vagy művese

A dialízis programban lévő páciensek méreganyag szintjeit egy egészséges, jól funkcionáló vese működéséhez képest körülbelül 5-10 százalékban lehet biztosítani. A kezeléssel a méreganyagok kontrollált szinten tarthatóak, melynek köszönhetően hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül is elfogadható életminőséget lehet biztosítani. Ennek ára általában heti háromszor 4-5 óra géphez kötött kezelés. Egy sikeres transzplantáció jóval nagyobb szabadságot, szerencsés esetben közel normális vesefunkciót jelent a betegeknek.Donorszemélyt viszont nagyon nehéz találni, mivel kell egy hasonló immunológiai szerkezet, ezért preferálják a családtagokat. Idegen személyt is meg lehet nevezni, de ennek van etikai korlátja is, meg kell vizsgálni, nincs-e esetleges egyéb „érdekeltség” a háttérben. A minél jobb egyezőségre azért van szükség, nehogy a szerv egy túl erős immunreakció következtében kilökődjön.

- Húsz évig együtt élni gyermekünk egyre súlyosbodó állapotával, emberpróbáló feladat. Mosolyogni, amikor újabb vérvételre visszük őt, természetessé tenni a vizeletgyűjtést és mindeközben hagyni, hogy akiért a legjobban aggódunk a világon élhesse az átlagos gyerekek életét- ez volt Gulyás Lászlóné Erika és férje legnagyobb feladata. Mátyásban egy percre sem alakult ki betegségtudat, türelmes, „jó beteg” volt a kezdetektől fogva.