– Számos kötelező kellék van, ami nem hiányozhat a diákok táskájából, azonban ezeket általában az iskolák határozzák meg. A szülők, nagyszülők a legtöbb esetben kész listával érkeznek, viszont ha tanácstalanok lennének a rengeteg írószer és tanszer láttán, különböző tájékoztató feliratok és kollégáink is örömmel segítenek – mondta el lapunknak Horváth Bernadett, a Győr Plazában található Pátria Papírbolt üzletvezető-helyettese.

– Hosszan lehetne sorolni, mire lehet szükség, de talán a legfontosabb egy strapabíró, jó kialakítású táska, majd jöhetnek a füzetek, tolltartó, ceruzák, filcek, radír, hegyező, vonalzók, nagyobbaknál körző, de elengedhetetlen a rajzfelszerelés, vagy az elsősöknek a posta­irón, tükör, babzsák, mérőszalag, számolópálcika, logikai készlet stb.

– A lányoknál megunhatatlanok az állatmintás cuccok, míg a fiúknál idén az asztronautás és az űrutazással kapcsolatos illusztrációval ellátott tanszerek fogynak leginkább. A nagyobb korosztály számára visszatértek a közkedvelt üdítőmárkával fémjelzett tanszerek – sorolta Horváth Bernadett üzletvezető-­helyettes.

Mi már májustól felkészülünk az iskolakezdésre, sok szülő az előző év végén elkezdi beszerezni a hiányzó írószereket, nem szeretik az utolsó pillanatra hagyni

– tette hozzá.

A boltvezető-helyettes szerint meglepő, hogy egyre többen – már gyerekkorban is – környezettudatos vásárlók. Nekik idén újdonságként kaphatók fűpapírból készült füzetek, amelyek árban sem drágábbak a többinél. Évek óta gondolnak a jobb- és balkezesekre, így már nemcsak az ollók között, de a ceruzáknál is nagy a választék a bal kézzel író kisdiákoknak.

Tóth Nóra eladó és Horváth Bernadett boltvezető-helyettes mutatja az elsősöknek szánt csomagot. Fotó: Molcsányi Máté

Ugyan a papír-írószer boltok árukínálata nem a legolcsóbb, de minőségi termékeket lehet kapni, amiket akár évekig is tudnak használni a gyerekek, ha vigyáznak rájuk. A tapasztalatok szerint idén akár több mint 50 ezer forintba is kerülhet egy tanuló beiskolázása, de számos sulikezdő akcióval készülnek szeptemberig a Pátria üzleteiben. Harmincezer forint felett 20 százalék kedvezményt kapnak a vásárlók, s a diákok egész évben igényelhetik a 10 százalékos árengedményt. Ami még pluszszolgáltatás és nagy könnyebbség lehet a szülőknek, hogy kedvezményesen be is kötik a tankönyveket, füzeteket a Győr Plazában található üzletben.