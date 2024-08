Értelmezhetetlen számunkra a közlemény számos hivatkozása. Alapítványaink a vonatkozó törvények előírásait (amelyek között a társasági jogi törvények egyébként nem szerepelnek, a civil szervezetekkel kapcsolatos törvények ellenben igen) maradéktalanul betartva kerültek létrehozásra és ennek megfelelően működnek azóta is – az alapító okiratokban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. A Győri Egyházmegyével rendelkezési, elszámolási viszonyban és számviteli kapcsolatban soha nem voltak, a vonatkozó törvényi előírások szerint nem lehettek és nem is lehetnek, de ez a céljaikat és a tevékenységeiket nem befolyásolja, azt a kuratórium tagjai továbbra is lelkiismereti és vallási meggyőződésük szerint, a vonatkozó törvényi előírásokat maradéktalanul betartva, az iskola és a szociális otthon érdekeinek megfelelően végzik, ahogy tették eddig is.

Benkovich Ferenc atya nevezett plébániákon végzett szent cselekményektől történő eltiltása mélységesen megdöbbentő számunkra és a hívő közösség számára, kik Ferenc atyát szeretik és tisztelik.