Állami ösztöndíjas képzések érhetőek el többek között pedagógus, műszaki, természettudományos, informatikai és orvos-egészségtudományi képzési területeken. A pótfelvételi eljárásban elektronikusan, a www.felvi.hu felületén keresztül lehet benyújtani a jelentkezést augusztus 7-ig. A pótfelvételiben azok jelentkezhetnek, akik nem jelentkeztek a 2024. évi általános felvételi eljárásban, vagy nem sikerült a felvételijük. A felvételi döntés augusztus 29-én várható.

Angol és magyar nyelvű szakok

A felsőoktatásba jelentkezettek július 24-én értesültek arról, hogy felvették-e őket valamelyik általuk megjelölt intézménybe. Közülük 4409-en annak örülhetnek, hogy a Széchenyi István Egyetem polgárai lesznek. Ez az elmúlt tíz év második legmagasabb adata, s a tavalyi rekordtól mindössze 1 százalékkal marad el.

A Széchenyi István Egyetem a pótfelvételin összesen 78 önköltséges szakot (37 alap-, 6 osztatlan és 34 mesterképzést, valamint egy felsőoktatási szakképzést) hirdetett meg, amelyből 16 angol nyelven is elérhető. A nappali és levelező munkarendet is figyelembe véve ez összességében 127 különféle képzést jelent. A listában olyan népszerű szakok is szerepelnek, mint a járműmérnök, a gazdálkodás és menedzsment, az ápolás és betegellátás, a szociálpedagógia, a tanító, a villamosmérnök, a gazdaságinformatikus vagy a turizmus-vendéglátás. A mesterképzések közül újra elérhető többek közt az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember, a növényorvos, az ellátásilánc-menedzsment, az emberi erőforrás tanácsadó és a műszaki menedzser szak.