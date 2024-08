A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a felsőoktatási intézmények az általános felvételi eljárás júliusi lezárulta után pótfelvételit indítottak azok számára, akiket nem vettek fel, vagy idén nem adták be jelentkezésüket. A Széchenyi István Egyetem 37 alap-, 6 osztatlan és 34 mesterképzést, valamint 1 felsőoktatási szakképzést hirdetett meg. Közülük 16 angol nyelven is elérhető volt. A nappali és levelező munkarendet is figyelembe véve ez összességében 127 különféle képzést jelentett. Az intézmény népszerűségét jelzi, hogy a júliusban felvett 4409 elsőéveshez a pótfelvételinek köszönhetően, az augusztus 29-én nyilvánossá vált ponthatárok alapján újabb 380 gólya csatlakozhat. A legnépszerűbbnek ezúttal a jogi felsőoktatási szakképzés, a műszaki menedzser, a tanító, a rekreáció és életmód, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a villamosmérnök alapszak, illetve az országban elsőként a Széchenyi-egyetemen induló „ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember” mesterszak bizonyult. Utóbbival kapcsolatban friss hír, hogy augusztus 9-ével hatályossá váltak azok a végrehajtási rendeletek, melyek meghatározzák, hogy milyen feltételek teljesülése esetén szerezhet valaki ESG tanácsadói akkreditációt. A Széchenyi-egyetem megkezdte az ehhez a képesítéshez szükséges intézményi akkreditációt és a mesterszakot kiegészítő részismereti képzés létrehozását. Ezt a tervek szerint a mesterszak hallgatói térítésmentesen végezhetik el, s így az egyhónapos szakmai gyakorlat lefolytatása után – az akkreditációs folyamat lezárultát követően – kiállíthatóvá válik számukra mesterképzéses diplomájuk mellett az „ESG tanácsadó” képesítés is.

„Az általános felvételi eljárásban felvett hallgatókkal együtt csaknem 4800-an kezdik meg tanulmányaikat egyetemünkön szeptemberben, ami az utóbbi tíz év második legmagasabb adata. A nagy érdeklődéssel együtt intézményünkben a ponthatárok és a felvettek átlagpontjai is emelkedtek, ami mutatja, hogy egyre felkészültebb fiatalok érkeznek hozzánk. A jelentkezők megértették üzenetünket, hogy legalább egy emelt szintű érettségi és egy középfokú nyelvvizsga szükséges a sikeres felvételihez, a legtöbben ugyanis ezek birtokában adták be jelentkezésüket hozzánk. Valamennyi hallgatónknak magas színvonalú, gyakorlatorientált oktatást kínálunk, amelynek révén a munkaerőpiacon keresett, értékes diplomát szerezhetnek. Intézményünk dinamikus fejlődése, európai színvonalú infrastruktúrája, egyedülálló hallgatói szolgáltatásai és nemzetközi légköre egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy szakjaink egyre vonzóbbak a felvételizők körében” – emelte ki dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.