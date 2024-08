- Nagy elánnal vágtunk neki a munkának, állami idősotthonokat látogattunk meg, hogy kellő tapasztalatot szerezzünk. Annyira megszerettem, hogy a mai napig aktívan részt veszek a feladatokban, szívesen megyek be az idősekhez dolgozni -fogalmazott ki Aranka.

Az Együtt a Nyugodt Öregkorért Alapítvány Nyugdíjas Otthonban harmincegy ott élőnek nyújtanak teljes körű ellátást.

Fotó: Molcsányi Máté

Harminc éve még panziónak tervezték az épületet, végül nyugdíjas otthon lett, kezdetben 13 fővel. Mára ez a létszám 31-re duzzadt, az évek alatt tovább bővítették a lakások számát.

- A legjobb ápolókat, nővéreket sikerült megnyerni magunknak, akik szeretettel, szívvel segítenek. Mintha a saját szüleiket gondoznák. Ez a legfontosabb, hiszen ezt a szakmát másként nem is lehetne csinálni. A beköltözők szabadon mozoghatnak, egy-illetve két ágyas szobákban lakhatnak. Utóbbit házaspárok, testvérek veszik igénybe, vagy akik nem szeretnének egyedül lenni. Mi kis létszámmal dolgozunk, itt - a több száz fős intézményekkel ellentétben - van személyes gondozás és gondoskodás. Tudjuk kinek mi a kedvenc reggelije, napi rutinja, szokásai - részletezte.

Számos közösségi programot szerveznek a nyugdíjasoknak, együtt járnak színházba, kirándulásokra, tavaly a helyi levendulást látogatták meg. Minden héten foglalkoztatások vannak, hogy ne csak fizikálisan, de szellemileg is szinten tarthassák magukat. Érkezik fodrász, gyógytornász, de pezsgő hitélet is van az otthonban. A kiskert és gyümölcsös is jó kikapcsolódást nyújt a győrújbaráti otthon lakóinak, ültetnek és gondozzák is a növényeket. - Délutánonként társasoznak, énekelnek az idősek, olyan a közösség, mint egy nagy család - tette hozzá Aranka.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország lakosságának száma tavaly 9 599 744 főt számlált, amelyből 1 millió 989 ezer főt tettek ki a 65 év felettiek. Arányuk a 2022-es évhez képest némiképp csökkent. Bár a rendszerváltás óta jelentősen emelkedett az idősotthonok férőhelyeinek és gondozottainak száma, 2019-ben viszont − megszakítva a közel 25 éves emelkedő trendet − a férőhelykapacitás 0,9, az ellátottak száma 0,7%-kal kevesebb lett az előző évinél.

Valóban nehéz bekerülni az idősotthonokba, legyen az állami vagy magán. Társadalmunk elöregedett, nagy a munkaerőhiány, a fiatalok nem tudják gondozni már a szüleiket, nagyszüleiket, így egyre nagyobb az igény az ilyen gondozóházakra. Nálunk is nagy a túljelentkezés, sokan várnak. A korábbi években nem volt ilyen hosszú várakozási idő

- tudatta a győrújbaráti magánintézmény tulajdonosa.