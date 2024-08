A röjtökmuzsaji önkormányzat célul tűzte ki, hogy a gyermekek számára továbbfejleszti a napközbeni elhelyezést biztosító óvodai intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét és fejleszti az infrastruktúrát. Az európai uniós támogatásnak köszönhetően bővítették ki az Akácvirág Óvoda játszótérnek eszközeit. Az új játékok mindegyike megfelel az óvodába járó gyermek igényeinek, amely a kisebbekre nézve sem veszélyes, de a nagyobbakat is fejleszti és lefoglalja. Mindezek mellett az eszközök hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény modernebbé, fejlettebbé vált, amellyel a mai kor elvárásainak megfelel. Másrészt a projekt során az óvodaépület udvarát határoló utcai és udvari kerítések felújítása, részben cseréje valósult meg. Azonban nem csak új játékokat szereztek be, hanem megújult a kerítés is, ami még biztonságosabb környezetet teremtett a kicsiknek.

Európai Uniós támogatással, több mint 10 millió forintból újult meg a röjtökmuzsaji óvoda udvara. Fotó: Máthé Daniella