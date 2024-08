Hétfőn megkezdték a munkálatokat a szakemberek a Patak utcában, ahol elkezdték a túlnőtt fák kivágását. Ugyan sokan az ellen szólaltak fel, hogy a fákat kivágják az érintett területről, azonban az önkormányzat felé a kérés az utca lakóitól érkeztek, hiszen a túlnőtt fák károsítják házaikat. Szakértők is javasolták a fafajcserét, hiszen a burkolt felületek is elnyomják a gyökerek, így a járda is balesetveszélyessé vált. A kérésnek eleget téve az önkormányzat az utca faltól-falig történő felújítása mellett döntött.