A képzési portfólió bővülésének, a vállalatokkal való kapcsolattartásnak, az infrastrukturális fejlesztéseknek, a szakmai rendezvényeknek is az eredménye, hogy egyre többen választják továbbtanulásuk helyszínéül a mosonmagyaróvári kart dr. Tóth Tamás, a Széchenyi-egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánja szerint. A kar vezetője érdeklődésünkre kiemelte: mintegy négyszázan iratkoztak be az alap- és mesterképzésre, nappali és levelező szakokra, és ez tovább növekedhet a további szakképzéseknek köszönhetően. Ezzel a számmal tulajdonképpen az elmúlt két évben megduplázódtak a beiratkozók.

A mosonmagyaróvári kar nyújtotta lehetőségekre hívta fel a figyelmet dr. Tóth Tamás dékán.

Fotó: Mészely Réka

– Alapképzésen sikeres a környezet-, élelmiszer-, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök szakunk. A mesterképzésen szintén emelkedés tapasztalható, itt kiemelném a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szakember mesterképzési szakot vagy a növényorvos MSc-t. A PhD és szakirányú képzésekre is sokan jelentkeznek – hangsúlyozta dr. Tóth Tamás.

Gazdászhagyományok és csapatépítő programok

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar a napokban ad otthont a Balekhétnek, melyet tegnap a PHARE-épületben nyitottak meg. Az egybegyűlt fiatalokat Tatai Attila, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, a Balektábor főszervezője köszöntötte.

„Jó döntést hoztatok, hogy a mosonmagyaróvári kart választottátok” – emelte ki Tatai Attila, a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Fotó: Mészely Réka

Érdeklődésünkre arról beszélt, hogy a kar új hallgatói – akiket az óvári gazdászhagyományok szerint baleknek neveznek – ezekben a napokban megismerhetik a várost, a mosonmagyaróvári campust, a felsőbb éves diáktársakat, az oktatókat, a tanszékeket és egymást is. Több csapatépítő programmal készültek számukra. Ugyanakkor fontosnak tartják az óvári gazdászhagyományok bemutatását is. Csütörtökön bekapcsolódnak a győri gólyatáborba. A HÖK egyébként a közeljövőben balek-index vetélkedőt, parasztolimpiát, hallgatói gazdászbált is szervez – ahol hivatalosan is beavatják a balekokat.