A műszaki átadás-átvétel ugyan megtörtént, de még sok a tennivaló a forgalomba helyezésig, hogy az autósok végre ráhajthassanak az M85-ös gyorsforgalmi út utolsó szakaszára. Júliusban írtuk meg, hogy elkészültek a kivitelezéssel, benne a kétszer kétsávos bécsi-dombi alagútpárral. Jelenleg az alagút leendő kezelője, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) teszteli a megépített rendszert.

A próbaüzem során betanítják az üzemeltető személyzetet, hogy a különböző üzemállapotok során végrehajtandó feladatokat megfelelő rutinnal tudják majd ellátni.

Zajlik az alagútpárba épített eszközök, így például kamerák, érzékelők, tűzjelző, ventilátorok, S. O. S.-készülékek, diszpécserközpont tesztelése. Ezeken a próbákon az engedélyező hatóság, a különböző mentési és segélyszervezetek, kivitelező, megrendelő, független mérnök, üzemeltető vesz részt

– tájékoztatott az MKIF.

A tesztelés során az úgynevezett forgalomirányítási mátrixnak megfelelően összesen 122-féle forgalmi üzemállapotot modelleznek: vagyis olyan egyedi forgalmi helyzetekben próbálják ki az alagutat, mint a torlódás, a baleset, a sávzárás, a sebességcsökkentés, a túlméretes jármű érkezése, a gyalogos megjelenése az alagútban, az energiakiesés vagy a tűzeset – írta meg a napokban a Magyar Építők szakportál. Azt is felsorolták, hogy az alagútba 28 eseményfelismerő kamerát, 4 dómkamerát és 2 kamerát építettek be. Segélykérő és tűzjelző nyomógombokat, segélykérő telefonokat, burkolathőmérséklet-jelzőket, forgalomszámláló és optikai magasságmérő eszközöket, a levegőminőséget ellen- őrző szenzorokat, hangszórókat, útburkolati aktív prizmákat és üzemi lámpákat helyeztek el. Elkészült a tűzivíz-hálózat tározóval, nyomásfokozóval, tűzcsapokkal, valamint a vízelvezető rendszer kármentő műtárggyal. Felszerelték a forgalomirányítás LED-tábláit és a sávfoglaltságot jelző táblákat, a világítást biztosító LED-lámpatesteket, valamint a szellőztető ventilátorokat. Ezeket most mind tesztelik. Az eszközök mindegyike az alagútirányításért felelős, úgynevezett SCADA-rendszerbe van integrálva. Az alagút üzemeltetését és monitoringozását a nagycenki üzemmérnökségről végzik.