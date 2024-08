Az emlékérme hátlapján a Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesének és környezetének ábrázolása látható. A hátoldal alján, lent középen, részben a körgyűrűre átnyúlva, a magyar bencések címere, a jobb oldalon Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye található. A hátlap szélén található körgyűrűn a „Pannonhalmi Bencés Főapátság”, és a „Nemzeti emlékhely” felirat olvasható.

Az emlékérme réz (90%) és cink (10%) ötvözetéből készült, súlya 18,40 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

Az emlékérme ezúttal is korlátozott, 10 000 darabos példányszámban jelent meg, bronzpatinázott kivitelben. A keddi eseményen dr. Dejcsics Konrád OSB elmondta: az 1000 éves kultúrához tartozik a főapátság numizmatikai gyűjteménye, mely különleges történelem tanúja, értékeket hordozó, a jelent is leképező gyűjtemény. Ez őrzi majd az új emlékérmet is.

A nemzeti emlékhelyeket bemutató emlékérme-sorozatot a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezte. A bemutatót a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtár teremkönyvtárában mutatták be kedden.

Fotó: Csapó Balázs

A nemzeti emlékhelyeket bemutató emlékérme-sorozatot a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezte, dr. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója elmondta: az érme bemutatásának napja megerősít abban, hogy hazánk európai értékválságának közepette tudatosan követi a Szent István-i utat.

– Abban is megerősít bennünket ez a nap, hogy nemzeti emlékhelyeinket népszerűsítő és a magyar társadalomhoz eljuttató munkánknak van létjogosultsága, eredménye, és hatása. A munkát egyre nagyobb lelkesedéssel végezzük mi is. Pannonhalma múltjával nem csak feladatot és felelősséget ró ránk. Jelenleg 21 nemzeti emlékhely található hazánkban, ám kiemelt történelmi helyszíneink, csak akkor válhatnak kapcsolódási pontokká, ha azok ismertté válnak. Aki ugyanis nem ismeri a múltat, nem ítélheti meg a jövőt – fogalmazott.

Az eseményen továbbá dr. Horváth Marcell a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: a jegybank különösen fontosnak tartja, főleg a 21. században az értékmegőrzés, és értékteremtés küldetését.