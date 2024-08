10 éve - Egy év a világ túloldalán címmel cserediákok tapasztalatairól adtunk hírt.

A cserediákprogramban résztvevők egy évet tanulhatnak más országban, földrészen. Egyre több középiskolás érdeklődik az ilyen lehetőség iránt, de ez nagyobb kiadással jár a családnak, mint például ha az egyetemista ösztöndíjjal megy külföldre.

Aki tizenhét-tizennyolc éves korában tanulhat egy évig külföldön és élhet egy befogadó családnál, az később sokkal könnyebben boldogul a világ bármely részén a továbbtanulás, a munka során is és hamarabb alkalmazkodik más nemzetiségűekhez. A szakemberek szerint ez a legfőbb hozadéka annak, ha cserediák lehet a fiatal, s az előnyök közé tartozik, hogy hamar önállóvá válik, jól megtanul idegen nyelven beszélni. A három győri fiatal, aki részt vehetett ilyen programban és nyilatkozott lapunknak, egyetért ezzel. Úgy vélik, tizenkét hónap alatt többévnyi élettapasztalatot szereztek. Persze közben voltak nehéz, honvággyal teli napjaik, amikor legszívesebben hazautaztak volna, de ezeken hamar átbillentették őket az új élmények. Úgy vélik, megérte távol lenniük szeretteiktől. Fehérváry Réka Brazíliában járt iskolába egy évig, ezalatt megtanult portugálul. Igaz, emiatt itthon gimnáziumában osztályt kell ismételnie, de ahogy számított is rá, ugrásszerűen fejlődtek képességei több területen. Szerinte a brazilok segítőkészek, a külföldiekre plusz figyelmet szánnak és nem stresszesek, igyekeznek élvezni az életet. Pass Rózsa szerint az ausztrálok hasonlóképp mindenben a jót próbálják látni. Ha baj éri őket, nem bánkódnak azon, amin nem változtathatnak. Ő az ötödik kontinensről tért haza nemrégiben. Megtanult angolul és tantárgynak választhatta a színjátszást, a vendéglátást is. Olyan helyeken járt, olyan emberekkel találkozott, mint kortársai közül kevesen. Pőcze Bence pedig Philadelphiában volt cserediák. Itthon még két éve lett volna hátra a középiskolából, de Amerikában különbözeti vizsgák után a végzősökkel járt egy osztályba. Építészetet tanult, érettségire házat tervezett. Igaz, ezért sokszor éjszakába nyúlóan tanult, de már teljesült az egyik nagy vágya: felvételt nyert a koppenhágai egyetemre. Az egy évet más földrészen töltött diákok több középiskolában is beszámolókat tartanak, mert ahogy a külföldi továbbtanulás, munkavállalás, a cserediákprogram iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. Ezzel többek közt a Rotary-mozgalom foglalkozik, térségünkben a győri, a győrújbaráti, a komáromi és a tatabányai klubjuk. Lados Mihály, a Rotary Club Győr tagja elmondta: kevesen vannak, akik jelentkeznek erre a lehetőségre és igénybe is tudják venni. Évente mintegy 45 diák érkezik így Magyarországra és ennyi is megy külföldre a rotarysok révén. Ez a kluboknak, a szülőknek is jelentős kiadást jelent. A klub az érkező diáknak ösztöndíjat, nyelvtanulást, közösségi programokon való részvételt biztosít. A kiutazó fiatal családját terheli az útiköltség, a biztosítási díj, a baj esetén felhasználható letét és a hosszabb kirándulás, a ruházkodás költsége, valamint a zsebpénz. S fogadnia kell külföldi diákokat egy évig, meg kell oldania ellátásukat, közlekedésüket.