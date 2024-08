A rábaközi polgárőrök egy nagy családot alkotnak. Segítik egymást a munkában, de a magán- életben is szívesen töltik együtt szabadidejüket. Egy családban családfő és családanya is van, így a rábaközi polgárőröknek is van papijuk és mamijuk. A közelmúltban a Csorna–Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek Csoportja közösségi napot tartott, melyen tizennyolc szervezet tagjai ünnepeltek együtt.

A bajtársakat Csányi Gábor, a Papi üdvözölte, aki a két járás koordinátora és a vármegyei szövetség alelnöke is egyben. Amellett, hogy megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját, a családtagoknak, házastársaknak, gyerekeknek, szülőknek fejezte ki elismerését, akik támogatják hozzátartozójukat, nélkülözik és megértik, hogy az önként vállalt feladatok terhet raknak a családra.

Továbbra is számítunk mindenkire és kérem, hogy az egység, ami kialakult az egyesületek között, maradjon meg és erősödjön. A célunk közös: rend legyen a környékünkön

– hangsúlyozta Csányi Gábor.

A Csorna–Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek Csoportjának elődje 2010-ben alakult meg, a Csornai kistérség tizenegy egyesületével. Ehhez csatlakoztak később a Kapuvári járásbeliek. Jelenleg huszonegy egyesület és négyszázötven tag irányítása tartozik a hatálya alá. A munka dandárját mint koordinátor a Papi, azaz Csányi Gábor, illetve helyettese, a felesége, Csányi Gáborné, a Mami végzik el. Az összetartást családi napok, hagyományőrző disznóölések, közös szolgálatok erősítik. Legutóbb Rábacsanakon találkoztak a két járás polgárőrei, ahol kulturális műsor, játékos vetélkedők, finom ételek várták a vendégeket. Köszöntötte a polgárőröket és biztosította őket támogatásáról Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Program kormánybiztosa is. A program által az elmúlt években számos beruházást, beszerzést, fejlesztést tudtak megvalósítani a polgárőrök.